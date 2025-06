Gordo reclama fichajes para el Ademar: "Cada año se van los veteranos, el club se lo debe replantear"

La derrota del Abanca Ademar en Logroño (30-29) ha dejado secuelas importantes en el vestuario. "El equipo está hundido", señala Dani Gordo, que calificó el partido de los suyos como "el mejor de la temporada" a pesar de que no fueron capaces de retener la ventaja de hasta tres goles que alcanzaron en el tramo final. "Es injusto, pero esto es deporte, las que tienes hay que meterlas, las generamos, nos quedamos con uno más en el último minuto, tiramos delante del portero, pero Ledo hizo un partidazo".

El técnico ademarista se muestra preocupado por la pérdida de talento que sufre su equipo cada temporada sin que lleguen refuerzos a la altura de los jugadores que se marchan. Este año supone el adiós de Carlos Álvarez -máximo goleador de la Asobal por segunda año consecutivo- y de Marwan, una de las grandes incorporaciones del pasado verano. Eso por ahora. Puede haber más salidas en los próximos días.

Desde la directiva el mensaje del presidente, Cayetano Franco, es que van a llegar pocos fichajes. Repescan a Samu Sáiz y será obligatorio reemplazar a Carlos en el extremo. Eso como mínimo. Sin embargo, Gordo espera más esfuerzo y lanza un mensaje claro. "La clave y la pena es que a la plantilla le falta ese poso que sí que tiene Logroño, pero cada año los que tienen ese poso se van y los que tienen que jugarse la última son nuevos, es algo que tiene que replantearse el club".

El 'baby' Ademar ha rendido de manera notable esta temporada, aún puede clasificarse para Europa a través de la Copa del Rey, aunque a nadie se le escapa que todos sus rivales de Asobal se refuerzan con nombres importantes y a León hace años que no llegan grandes nombres. Con uno de los presupuestos más altos de toda la Liga -1,2 millones de euros- la afición ademarista no entiende el porqué no se fichan jugadores contrastados.