Antonio Barrul: "Seré campeón de España y luego iré a por el título mundial"

A poco más de cuatro días para afrontar el combate de su vida, Antonio Barrul se muestra más confiado que nunca. "Seré campeón de España y luego iré a por el título mundial, ese es mi sueño", admite a este periódico en un martes donde el boxeador leonés se acercó hasta el Palacio de Deportes para ultimar los detalles de una velada que se antoja "espectacular".

"Tengo mucha ilusión y ganas, para mí es un sueño pelear en mi ciudad, delante de mi familia. Espero que este 7 de junio esté todo León aquí para apoyarme en este campeonato de España", asegura.

En cuanto a la preparación, Barrul confirma que para este combate "ha sido mucho más física y exigente. A nivel mental estoy más preparado que nunca y las lesiones me han respetado. Este sábado mostraré mi mejor versión". Antonio tuvo que operarse de las dos manos, pero "gracias a Dios un año después estamos de vuelta", subraya.

Antonio le lanza un último mensaje a su rival por el título: "Creo en mí, entreno para ser campeón de España, no se me pasa otra cosa por la cabeza que no sea ganar. Espero que Zabala llegue preparado porque se va a encontrar a un Barrul muy fuerte que es un volcán. Un volcán que cuando entra en erupción no se detiene", avisa.

Para el púgil leonés su gran apoyo en los buenos y malos momentos siempre ha sido su familia. Es el gran pilar donde sustenta cada golpe que da o que recibe de la vida. "Sé que están nerviosos porque es el momento esperado en mi carrera. Ellos son muy especiales para mí, en mi preparación, en mi día a día, te diré que los considero mi arma secreta y lo voy a conseguir por y para ellos".

La gran noche de Barrul apunta a un lleno total. "Noto esa expectación en la ciudad, la gente me para por la calle, me dan mucho ánimo y creo que será un día especial, no quiero que se escape nada. Lo quiero conseguir también por León", asegura.

El Europeo, siguiente reto

Antonio no se pone límites e insiste en que el campeonato de España "es la llave que abre todas las puertas" de su futuro a corto, medio y largo plazo. "Primero confío en proclamarme campeón este sábado y luego está el campeonato de Europa, que espero traerlo a mi ciudad y conseguirlo".

El episodio del cine: "Aprendí a canalizar mejor los sentimientos"

El incidente en un cine de la capital ya es historio. Antonio salió absuelto, pero no se esconde cuando le preguntan. Demuestra valentía fuera y dentro del cuadrilátero. "He aprendido muchas cosas, a canalizar mejor los sentimientos, las emociones, he tenido altos y bajos en mi vida personal por todo este suceso, pero me ha convertido en un hombre más fuerte. Ahora sirvo de inspiración a muchos niños y jóvenes y eso sí que me llena de orgullo para que se conviertan en grandes personas".

La velada del sábado, todo un espectáculo televisado

Lo que ha diseñado Barrul Promotions para este sábado supera cualquier espectáculo anterior. "Vamos a marcar la diferencia, se ha puesto un marketing muy bueno junto con mi equipo y mi padre. Esto es familiar, pero quiero que vean en España que estamos creciendo muchísimo para que León sea el punto fuerte del boxeo. Tenemos una gran puesta en escena preparada. Lo retransmitirá en directo Sportium y se podrán hacer apuestas en directo", avanza.

La expectación es máxima no solo en la ciudad sino en muchos puntos del país. "Me está llamando muchísima gente de Barcelona, de Valencia, de Asturias, de todos los puntos de España para decirme que van a estar en León este sábado viéndome y eso es que algo se está haciendo bien. Ahora que la Cultural ha ascendido yo quiero ser campeón de España para poner el broche de oro y que León tenga lo mejor".

Su evolución como boxeador

Aunque se encuentra en el mejor momento de su carrera, Antonio Barrul no deja de evolucionar. "Siento que pego más fuerte que nunca y Zabala lo va a notar esa noche".

A pesar de su rivalidad, el boxeador respeta a su contrincante. "Ha sido el único que firmó el contrato sin pestañear. Le respeto, pero voy a por él".

Ocho combates previos

La velada del sábado contará con ocho combates amateurs previos. Las puertas del Palacio se abrirán a las 19.00 horas y Antonio se subirá al ring hacia las 22.00 más o menos.

Sin embargo el show comenzará ya este jueves con un entrenamiento público entre Barrul y Zabala. "Empieza a las 17.00 horas en la plaza de San Marcos y el viernes será el pesaje oficial a las 18.00 horas, no puede faltar nadie".

La escuela de Vicente Barrul, un referente

"Para mí mi padre es mi ídolo, mi ejemplo a seguir, sigo sus pasos y todos los consejos que me da los sigo. Educa a todos con cariño. También siguen sus pasos los niños de la escuela, por eso tenemos nueve campeones de España y en total quince coronas nacionales, somos más de 30 medallistas".

Quiere boxear en Estados Unidos

No se pone techo. "Quiero convertirme en campeón del mundo, sé que son palabras mayores, pero va muy en serio. Quiero boxear en Estados Unidos".