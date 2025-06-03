El Trofeo Paramés de Escuelas de ciclismo recupera su mejor versión.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo y el Paramés CDC pusieron en escena la 55ª edición del Trofeo Paramés, una carrera que en sus inicios disputaban ciclistas aficionados, convertida ahora en una prueba para categorías de escuelas, desde que fue recuperada por la actual organización, con el exciclista profesional leonés Fernando Ferrero a la cabeza. Una carrera que en este año 2025 recuperó su esplendor, quintuplicando la participación de 2024, en una tarde emotiva en la que ejerció de padrino José Luis Blanco Soto, profesional en los años 80 y uno de los ciclistas aficionados más laureados de aquella década en la que llegó a ganar más de 40 carreras en una sola temporada.

Blanco Soto, la alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego, y el concejal de Protección Civil de ese ayuntamiento, Santiago Barragán, fueron los encargados de entregar los premios a los mejores de la tarde en las cuatro categorías que se disputaban, con dominio de los ciclistas de Burgos y Palencia.

En promesas los triunfos fueron para Yoel Barbero (Productos Calter-Bar el Tunel) y Vega Ruiz (Collosa); que fueron los ganadores, escoltados en el podio por Adrián Unsión y Álvaro Fernández; y Lucía Hernando y Alicia Mateos, respectivamente.