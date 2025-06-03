Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Segunda victoria para el Colegio Leonés en el Campeonato de España Infantil Masculino. Los de Iván José Robles se impusieron 33-85 a Gazte Berriak en un partido que dominaron desde el primer minuto. Una nueva victoria para seguir peleando por el pase a la siguiente ronda.

El equipo buscará este martes meterse entre los 16 mejores clubes de España en el último partido de la fase de grupos, en el que se enfrentarán a Easo Basket Irun.