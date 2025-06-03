Segunda victoria para el Colegio Leonés en el Campeonato de España Infantil
Segunda victoria para el Colegio Leonés en el Campeonato de España Infantil Masculino. Los de Iván José Robles se impusieron 33-85 a Gazte Berriak en un partido que dominaron desde el primer minuto. Una nueva victoria para seguir peleando por el pase a la siguiente ronda.
El equipo buscará este martes meterse entre los 16 mejores clubes de España en el último partido de la fase de grupos, en el que se enfrentarán a Easo Basket Irun.