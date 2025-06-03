El título benjamín está en juego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las fases de ascenso a la 2ª División Regional Cadete y 2ª División Regional Infantil alcanzaron el ecuador de sus competiciones, siendo muy diferente el comportamiento de los representantes del fútbol provincial en ambas categorías.

Así, el Puente Castro B, tras su victoria sobre el Laguna (1-0) cierra la primera vuelta como líder del grupo C, dando un paso de gigante hacia el ascenso al tener dos puntos de ventaja sobre el Unioniestas de Salamanca B, segundo en la tabla, y que el próximo domingo (12.00 horas) visita el campo de los arlequinados tras el empate (1-1) cosechado en la capital charra en la primera vuelta, pudiendo dejar prácticamente sentencia su ascenso si consigue sumar los tres puntos.

Peor está la situación de la Cultural B en la fase de ascenso a la 2ª División Regional Infantil. Los culturalistas, tras la derrota encajada en su feudo frente al Villa de Simancas (1-3), se quedan prácticamente sin opciones al estar a tres puntos de los vallisuletanos y tener que rendirles visita en la última jornada de la competición, siendo además el único equipo que ha sumado los seis puntos disputados al término de la primera vuelta.

En los campeonatos regional de alevín y benjamín se repite la historia. Dentro de la 1ª División Regional Benjamín la Ponferradina sumó dos victorias frente a San Pedro (1-4) y Santa Marta (2-5), ambas a domicilio, resultados que permiten al conjunto blanquiazul encaramarse a la segunda posición de la tabla clasificatoria a solo tres puntos del líder, el Parquesol vallisoletano, al que reciben este viernes a las 19.00 horas) en el Vicente del Bosque (Compostilla) con el título prácticamente en juego, al restar dos jornadas para la conclusión al término de la que se disputa este viernes, recibiendo además el domingo (12.30 horas) a la Gimnástica Segoviana, colista del grupo.

En la 1ª División Regional Alevín las cosas pintan peor para la Cultural. El equi`p blanco ocupa la sexta posición tras caer frente al San Pedro (4-3) y Unionistas de Salamanca (9-1)), resultados que le dejan sin opciones de luchar por uno de los tres primeros puestos de la caregoría.

El equipo blanco se midió ayer al Real Valladolid, líder del grupo por mejor golaverage general que el Unionistas de Salamanca, al que se enfrentará el próximo lunes en la capital charra, , para recibir el domingo (14.00 horas) a la Gimnástica Segoviana, equipo que cierra la clasificación sin haber puntuado todavía en sus cinco partidos disputados.