La Cultural gastará 300.000 € en despidos

El ascenso de la Cultural a Segunda División trae consigo la renovación automática del director deportivo, José Manzanera (ya ejecutada y oficializada), y la del entrenador Raúl Llona, ya anunciada hace tiempo por Diario de León y aún sin oficializar por parte del club, aunque el propio técnico lo confirmase hace más de un mes y medio en Televisión La Rioja y también durante la celebración del ascenso en la plaza de San Marcelo. Así estaba establecido en el contrato que el pasado verano firmaron la Cultural y el técnico riojano.

Los responsables de la entidad futbolística leonesa así lo consideraron y esa decisión puede convertirse en un auténtico problema. La sociedad deportiva, propiedad de Aspire, tiene a su preparador renovado de forma automática por la cláusula que incluye su año más de contrato por subir a Segunda División, pero a la vez un entrenador más que cuestionado por una buena parte de la afición que no comulga con sus ideas, después de una segunda vuelta de Liga más que mediocre, con un bagaje en el que el equipo de Llona sumó sólo 28 de 57 puntos posibles, con sólo una victoria lejos del Reino frente al CD Lugo, el pasado 19 de enero. Una afición, la del club culturalista, que hace tiempo perdió la confianza en su entrenador, hasta el punto de que el equipo vivió de las rentas hasta la última fecha del campeonato con un empate frente al FC Andorra (1-1), que le valió para mantener el pleno de 38 jornadas siendo líder de la clasificación del Grupo I de Primera Federación por el golaverage particular, que no general, sobre la SD Ponferradina, igualados a 65 puntos.

En cuanto a la plantilla culturalista, el máximo goleador, Manu Justo tiene garantizada su continuidad al oficilizarse la renovación automática, según su cláusula contractual, además de otras que no se han oficializado, como las de Álvaro Martínez o Bicho. En esta tesitura también están, en varios casos con dudas, el portero Bañuz, el lateral Víctor García, los centrales Satrústegui y Fornos, junto a los medios Barri y Pibe o el punta Escobar.

Rodri Suárez, Adri Ruiz y Guzmán tienen contrato en vigor. Tendrá que decidir el club si hay cesiones, de las que vuelven David López del CD Illescas y Nico Toca de la Gimnástica Torrelavega.

Hay futbolistas con cláusulas de salida por ambas partes, previa compensación económica, cuyos despidos se irían a los 300.000 euros.

- Manu Justo tiene garantizada su continuidad, además de otros que no se han oficializado aún como son Álvaro o Bicho



- El meta Bañuz, el lateral Víctor García, los centrales Satrústegui y Fornos, los medios Barri y Pibe o el punta Escobar, con opciones



ACTUALIDAD

​

​Fallece Tejedor



José Antonio Tejedor (Pedrajas de San Esteban, Valladolid, 1943), el que fuera entrenador de la Cultural Leonesa, falleció este martes a los 81 años de edad.



Jordan Kellier



El ala-pívot de la Cultural Baloncesto, Jordan Kellier, entra en la lista de convocados por primera vez con su selección de Jamaica para los partidos de clasificación del Mundial 2027.



Felipe Miñambres



El astorgano Felipe Miñambres fue nombrado este martes nuevo presidente del CD Tenerife, relevando en el cargo a José Daniel Díaz Armas, quien continuará ostentando la condición de consejero-vocal de la entidad, después de la redistribución de cargos aprobada por el consejo de administración de la entidad tinerfeña.