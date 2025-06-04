Oriol Pozo vivirá su tercera campaña al frente del Clínica Ponferrada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El séptimo proyecto del Clínica Ponferrada SDP en la categoría de bronce del baloncesto español da su primer paso con la confirmación del que será su entrenador, Oriol Pozo, que cumplirá su tercera campaña al frente del conjunto berciano. El técnico catalán volverá a pilotar la nave berciana tras acordar la renovación de su vinculación con la entidad presidida por Óscar García hasta la conclusión de la temporada 2025-2026, séptima del club en la ahora conocida como Segunda FEB.

El joven preparador tarraconense de 34 años vivirá una nueva experiencia en la tercera categoría del baloncesto español después de acumular 60 partidos oficiales como máximo responsable de la parcela técnica del conjunto blanquiazul durante las dos últimas campañas. En ellas, la escuadra ponferradina disputó las primeras eliminatorias de los playoffs de ascenso en ambos casos, en las que, pese a que no logró el pase, el equipo de la capital berciana sumó sendos triunfos en los encuentros disputados en el Lydia Valentín.

En la última temporada, además, culminó la fase regular logrando su mejor posición histórica, la cuarta, y firmó la mejor segunda vuelta de las seis temporadas en la tercera categoría, ya que sumó nueve victorias en trece jornadas. Asimismo, las 15 victorias con las que el cuadro ponferradino concluyó la fase regular suponen el tope en Segunda FEB, igualando las que cosechó en la 2020-2021. Estadísticamente, presentó sus mejores registros defensivos en fase regular de los últimos seis cursos, con un total de 1.923 puntos encajados y una media inferior a los 74.

La continuidad de Pozo al frente del equipo berciano supone una apuesta por la estabilidad y la confianza en un entrenador que aterrizó en el Bierzo después de su paso por el BAXI Manresa, donde fue asistente de Pedro Martínez en un equipo que compitió en Liga Endesa y la Basketball Champions League y donde fue coordinador de cantera. Previamente, entre 2019 y 2022, dirigió en Liga EBA al C. B. Valls, con el que disputó el play-off de ascenso. Asimismo, fue ayudante en el C. B. Vila-seca, también en Liga EBA, antes de dirigir al C. N. Reus Ploms en categoría autonómica.