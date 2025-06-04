Lamine Yamal ya es el futbolista más valioso del mundo

Publicado por EFE Barcelona Creado: Actualizado:

El atacante del Barcelona Lamine Yamal, que el 13 de julio cumplirá 18 años, ya es el futbolista más valioso del planeta según el último informe publicado por el Observatorio CIES, que tasa al internacional español en 402,3 millones de euros.

Tras el extremo de Mataró, recientemente renovado por el Barça hasta junio de 2031, el podio de los jugadores con más valor del mercado lo completan el delantero del Manchester City Erling Haaland (239,6 millones de euros) y el centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham (233,8 millones de euros).

Según los datos del citado observatorio, un centro independiente de análisis de datos futbolísticos con sede en Neuchatel (Suiza), les siguen el delantero Real Madrid Kylian Mbappé (192,5 millones de euros) -el más veterano entre los diez futbolistas con un mayor valor de mercado con 26 años-, el mediapunta del Bayern Múnich Yamal Musiala (154,8 millones de euros) y el centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri' (143,7 millones de euros).

En la séptima posición aparece el extremo del Real Madrid Vinicius Junior (130,4 millones de euros), por delante del atacante del Chelsea Cole Palmer (126,5 millones de euros), el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez (126 millones de euros) y el mediapunta del Leverkusen Florian Wirtz (122,3 millones de euros), que cierra el 'top-10'.

Asimismo, el central del Barça Pau Cubarsí, de 18 años, aparece en la duodécima posición y es el defensa más valioso del ránking con un precio de 118 millones de euros, con el zaguero del Manchester City Josko Gvardiol (100,7 millones euros) como perseguidor inmediato en esta demarcación.

Por último, el guardameta del Brighton Bart Verbruggen es el portero más preciado de la lista con 64,3 millones de euros.