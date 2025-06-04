Camposagrado levanta el telón a una Liga de Verano con libro de ruta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Camposagrado levantará el próximo domingo 8 de junio el telón a la Liga de Verano Sénior de Lucha Leonesa. El trofeo, tanto en la categoría masculina como en la femenina, inicia así su andadura dentro de 2025 con seis meses por delante de competición.

La primera cita del calendario será este domingo a partir de las 17.30 horas en un mes de junio que no contará con más citas. En julio nada menos que seis tomarán protagonismo con Quintana de Rueda (12), Villaquilambre (13), Valencia de Don Juan (19), Cea (20), Cármenes (25) y Gradefes (27).

El mes por excelencia de la Liga de Verano será un año más agosto con hasta 13 capítulos competitivos. Empezando por La Vecilla el 3 día 3 y siguiendo por Puebla de Lillo (5), Villar de Mazarife (9), Valdepiélago (10), Vegaquemada (13), Liegos (14), Prioro (15), Boñar (16), Riaño (17), Matallana de Torío (24), Barniedo de la Reina (27), Villanueva de las Manzanas (30) y La Mata de Curueño (31).

Septiembre tiene programados hasta cinco corros con Cistierna el día 6, Posada de Valdeón el 7, La Virgen del Camino el 13, Mansilla de las Mulas el 14 y Manzaneda de Torío el 22.

En octubre, la recta final con el corro de León el día 4 y el de Boñar el 12 para finalizar el mes con el Provincial el día 25. Y ya en noviembre llegará el día 8 con el Ribera-Montaña. Un calendario cargado de alicientes y citas en las que los y las mejores tanto en la categoría masculina con sus cuatro pesos como en la femenina con tres buscarán refrendar su nivel haciéndose con un lugar en el cuadro de honor.