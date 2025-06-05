Jaime Colino sube a lo alto del podio en el Southern European y suma cuatro récords de España

Jaime Colino sigue acumulando éxitos y triunfos a nivel internacional. En esta ocasión el deportista astorgano brillaba como uno de los grandes protagonistas en el Southern European organizado por la Federación WRPF (World Powerlifting Raw Federation) en la localidad valenciana de Silla.

El powerlifter maragato participaba en la categoría de push & pull (suma de press de banca y peso muerto). Su condición de favorito la refrendaba a lo largo de la competición subiendo a lo más alto del podio en menos de 90 kilos (87,24 kg en el pesaje) y el absoluto. Dos oros mejor que uno para su zurrón.

La competición comenzaba para Jaime Colino con el press de banca donde acometería sus tres intentos con 180 kilos en el primero de ellos. En el segundo superaba con solvencia la reválida de los 182,5 kilos mientras que en el tercer intento, también en positivo, el astorgano se iba a los 190,5 kilos para firmar el primer récord de España.

Jaime iba a continuar con la modalidad de peso muerto en la que iba a levantar 300 kilos en su primera presencia en la zona de competición, 320,5 kilos en la segunda que además representaba su segundo récord de España logrado en el Southern European que iba a batir precisamente en su tercer y último intento con nada menos que 332,5 kilos. Visto su buen hacer y los resultados a Jaime Colino se le iba a conceder un cuarto intento extra que por muy poco no logró completar. Nada menos que los 340 kilos. La suma de los dos movimientos también le daría el récord de España de total.

Ya en el podio el astorgano Jaime Colino aprovechaba su presencia entre los mejores para homenajear al que fuera su entrenador, el portugués Sandro Eusebio, fallecido recientemente.