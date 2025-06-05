Astorga reúne a 250 jugadores en su tercer 'Maratón de Fútbol Sala'

Astorga se convierte este fin de semana en la capital del fútbol sala. Lo hace con la tercera entrega de su Maratón que en esta ocasión contará con la presencia de 250 jugadores distribuidos en 20 equipos.

José Luis Nieto, alcalde de la capital bimilenaria, y Guillermo Vega, por parte de la organización, fueron los encargados de desgranar las particularidades de una cita deportiva que desde hoy y hasta el domingo tiene como escenario el Pabellón Felipe Miñambres. Para José Luis Nieto este Maratón refrenda la apuesta por parte del Ayuntamiento a este tipo de actividades. «A nivel municipal siempre estamos dispuestos a acometer actividades que sirvan para que nuestros jóvenes disfruten». El equipo ganador recibirá 2.000 euros