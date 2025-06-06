Carlos Alcaraz gana a Musetti y defenderá su reinado en Roland Garros

Publicado por A.G. París Creado: Actualizado:

El español Carlos Alcaraz, número dos del mundo y defensor del título, jugará su segunda final consecutiva en Roland Garros, después de que el italiano Lorenzo Musetti, séptimo del mundo, se retirara del partido cuando perdía 4-6, 7-6(3), 6-0 y 2-0 y habían pasado 2 horas y 25 minutos. Alcaraz buscará su segundo título en París, su quinto Grand Slam.

El español, de 22 años, consiguió su victoria número 21 del año sobre arcilla, donde solo el danés Holger Rune logró doblegarle en la final de Barcelona, la tercera contra Musetti, al que derrotó en la final de Montecarlo y las semifinales de Roma. Alcaraz encadena trece triunfos en Roland Garros, donde el año pasado ganó, y se convierte en el quinto más joven que alcanza cinco finales de grandes. Hasta ahora no ha perdido ninguna.

Su rival en la final será Jannik Sinner que derrotó en la otra semifinal a Novak Djokovic.