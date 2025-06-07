Sigue en directo el partido Ponferradina-Antequera

23:08 Resultados de este sábado del play off de ascenso a Segunda División Deportiva, 2-Antequera CF, 1 (clasificada la Deportiva)

​Real Murcia, 0- Nàstic, 1 (clasificado el Nàstic)

​EL DOMINGO

​Real Sociedad B-Mérida, 17.00 horas, Zubieta. Ventaja de 1-0 para el filial donostiarra en la ida.

​UD Ibiza-FC Andorra, 19.00 horas, Can Misses. Ventaja de 2-0 para el FC Andorra en la ida.

23:05 FINAL, FINAL, FINAL... SE CLASIFICA LA DEPORTIVA!!! 120+2' La Deportiva se mete en la final por el ascenso a Segunda División, debido a que el equipo berciano fue segundo del Grupo I de Primera Federación, mientras que el Antequera CF quedó en quinto lugar en el Grupo II y por este motivo si hay empate final en la eliminatoria se clasifica para la fase definitiva el mejor posicionado en la Liga regular. Su rival será el vencedor de la eliminatoria Ibiza-FC Andorra, con el partido de vuelta este domingo a las 19.00 horas en Can Misses de Ibiza, con 2-0 para el equipo andorrano en la ida.

23:04 Ger Nóvoa defiende el marcador 120+1' El deportivista Ger Nóvoa saca el balón de su área.

23:03 Dos minutos de añadido a la prórroga 120' El árbitro decreta que se jueguen 2 minutos más.

23:02 Markel Lozano y Álvaro Ramón, al ataque 119' Los dos futbolistas del cuadro berciano llevan el balón arriba, pero sin consecuencias.

23:01 Falta para Yeray Cabanzón 118' Yeray Cabanzón lanza la falta, que se va fuera.

23:00 Amarilla al visitante Marcelo 117' El jugador del Antequera Marcelo ve la tarjeta amarilla.

22:58 Carrique corta atrás 115' El defensa del equipo berciano Carrique sale al corte muy bien.

22:57 Markel Lozano, muy activo 114' El deportivista Markel Lozano se muestra muy trabajador.

22:56 Uyyyyy!!! Pau Ferrer 113' Pau Ferrer falla lo infallable tras un servicio perfecto de Álex Costa.

22:54 Saque de esquina para la Deportiva 111' El córner deportivista se va fuera.

22:52 Cambio en el Antequera CF 109' Abandona el campo Fomeyem y entra Xemi.

22:50 La afición de la Deportiva arropa a su equipo 108' La grada deportivista anima a su equipo.

22:49 Quince últimos minutos 107' Los dos equipos, con el físico tocado.

22:46 Otro cambio en la Deportiva en el inicio de la segunda parte de la prórroga 106' Se va Vicente Esquerdo y salta al campo Markel Lozano.

22:45 Final de la primera parte de la prórroga 105+1' El árbitro decreta el final del primer acto de la prórroga.

22:44 Amarilla para el local Álvaro Ramón 105' El berciano Álvaro Ramón ve la cartulina amarilla por agarrar a un rival para frenar la contra.

22:43 La Deportiva busca a Pau Ferrer 104' El equipo berciano mira siempre a su referencia arriba, Pau Ferrer.

22:42 Ambos equipos tratan de mantener el balón en su poder 103' Los dos conjuntos intentan adquirir la posesión del balón.

22:40 Sustitución en el Antequera 101' Se va Álex Rubio y entra al campo el exdeportivista Longo.

22:39 Yeray maneja el balón en el centro del campo 100' El local Yeray Cabanzón maneja el cuero en la medular.

22:35 Dos cambios en el Antequera CF 98' Se van Aspra y Luengo y saltan al césped Marcelo e Iván Rodríguez en el Antequera.

22:35 Cansancio físico en los dos equipos 97' Se nota la parte física.



22:30 Carrique y Yeray llegan arriba 95' Entre Yeray Cabanzón y Carrique pretenden llevar el cuero a Álex Costa, que no llega.

22:27 Arranca la prórroga 91' Ya mueve el balón Yeray Cabanzón. Entró al campo Andújar por Sibille.

22:24 Final del tiempo reglamentario, el partido va a la PRÓRROGA 90+4' La clasificación para la fase decisiva por el ascenso a Segunda División se decidirá en la prórroga.

22:23 La Deportiva saca una falta 90+3' Esquerdo bota la falta, pero no encuentra un rematador.

22:22 El Antequera busca la contra 90+2' La Deportiva despeja el balón de su defensa.

22:20 El árbitro añade 4 minutos 90' El colegiado prolonga 4 minutos de prolongación al partido.

22:18 El equipo berciano quiere más 89' Javi Rey oxigena su equipo con dos sustituciones.

22:15 Doble cambio en la Deportiva 87' Se van del campo Doué y Borja Valle y entran en su lugar Borja Fernández y Pau Ferrer.

22:13 Amarilla para Borja Valle 85' El jugador de la Deportiva Borja Valle ve la cartulina amarilla por empujar a un rival.

22:12 La Deportiva mantiene la posesión 82' El equipo berciano domina y controla el partido.

22:09 La Deportiva juega con Borja Valle 80' El equipo berciano mueve el balón sobre Borja Valle, que pretende buscar huecos, pero sin lograrlo.

22:07 La Deportiva mantiene el dominio 77' El equipo berciano mantiene el pulso al encuentro. Quiere anotar el tercero para dejar en la cuneta al Antequera CF.

22:06 Sustitución en la Deportiva 76' Abandona el césped Andonio López y salta al campo Álvaro Ramón.

22:05 Uyyyyy!!! Esquerdo, a punto de anotar el tercero 75' Andoni López la pone a la cabeza de Esquerdo, que remata fuera.

22:03 7.821 aficionados en El Toralín 73' Ambiente impresionante en El Toralín, con 7.821 aficionados en las gradas.

22:02 Amarilla al visitante Biabiany 72' El colegiado amonesta al jugador del Antequera Biabiany por agarrón a un contrario.

22:00 El Antequera espera a la contra 70' Luismi Gutiérrez para Carrión, con disparo de Chema Núñez, que se va fuera.

21:54 Saque de esquina a favor de la Deportiva 69' Bota el córner Yeray Cabanzón, que remate Sibille desviado.

21:53 Cambio en la Deportiva 63' Se retira Cortés y salta al césped Álex Costa.

21:49 La Deportiva presiona arriba 61' Borja Valle y Cortés trabajan al máximo.

21:45 Jero detiene el remate de Álvaro Bustos 58' El atacante del equipo berciano Álvaro Bustos, a punto de anotar el tercero para la Deportiva, pero atrapa el portero visitante Jero Lario.

21:44 La Deportiva va a por el tercero 55' Saque de esquina, que no acierta a rematar el deportivista Sibille.

21:41 Esquerdo ataca 53' Esquerdo, Álvaro Bustos y Carrique realizan una buena acción que despeja la defensa visitante.

21:39 El córner del Antequera, sin consecuencias. 50' Chema Núñez lo bota y despeja Andrés Prieto.

21:38 Saque de esquina para los visitantes 48' Cedió el córner Borja Valle.

21:22 Arranca el segundo acto 46' El equipo berciano comienza la segunda parte con la máxima intensidad.

21:21 Final de la primera parte con 2-1 45+3' El colegiado pita la conclusión de la primera parte.

21:19 Amarilla a Yeray Cabanzón y a Luismi Gutiérrez 45+2' El árbitro amonesta con cartulina amarilla al local Yeray Cabanzón y Luismi Gutiérrez.

21:19 Tres minutos más 45' El árbitro añade tres minutos al tiempo reglamentario.

21:15 GOOOL DEL ANTEQUERA 2-1, 44': Gol de Álex Rubio para el Antequera.

21:13 Andoni López omnipresente 44' El jugador deportivista, muy activo y trabajador, nunca desfallece.

21:12 Álvaro Bustos se aplica 43' El futbolista de la Deportiva se mueve arriba, pero Aspra tapa el remate.

21:10 La Deportiva al son de Yeray y Andoni López 42' La Deportiva, única dominadora del encuentro.

21:07 Yeray busca el tercero 39' Yeray Cabanzón para Cortés, que se precipita en el remate.

21:05 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CORTÉS PARA LA DEPORTIVA!!! 2-0, 36': Gol de Cortés, el segundo para el cuadro berciano.

21:04 Tarjeta amarilla a Chema Núñez 35' El árbitro amonesta al local Chema Núñez por falta sobre Borja Valle.

21:02 La Deportiva quiere más 33' Andoni López recupera un balón peligroso que se llevaba el rival Álex Rubio.

21:00 Continúa la presión arriba de la Deportiva 31' El conjunto berciano no deja respirar al rival, con una presión absoluta en todo el campo.

21:00 Primera media hora de juego 30' El equipo berciano va a por el segundo antes del descanso.

20:59 Uyyyyy!!! De nuevo Borja Valle 29' Borja Valle presiona arriba y está a punto de robar el balón para crear peligro.

20:56 Borja Valle quiere más 27' El futbolista berciano Borja Valle se va arriba con rapidez, pero comete falta en ataque.

20:53 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CORTÉS PARA LA DEPORTIVA!!! 1-0, 24': Cortés define a la perfección tras asistencia de Doué.

20:50 Mantiene la intensidad el cuadro deportivista 22' La capacidad arriba del conjunto berciano sigue intentándolo, en esta ocasión con Borja Valle, que no acierta en el remate final.

20:48 El equipo berciano va a por todo 20' Los de Javi Rey están desarrollando un partido muy serio.

20:47 La Deportiva busca el gol 17' El equipo berciano porfía por adelantarse en el marcador, para así igualar la eliminatoria.

20:46 Uyyyyy!!! Yeray Cabanzón roza el primer gol 16' A punto estuvo Yeray Cabanzón de adelantar a la Deportiva en el marcador.

20:45 Un nuevo saque de esquina para el Antequera CF 14' Pol Roigé remata muy desviado.

20:43 Amarilla para el local Cortés 14' El futbolista de la Deportiva Cortés ve la tarjeta amarilla por barrer al contrario en un lance del juego.

20:42 Muy intensa la Deportiva 13' El equipo que dirige Javi Rey se muestra muy activo y concentrado sobre el terreno de juego.

20:41 Córner a favor del equipo visitante 12' Chema Núñez bota el saque de esquina y se hace con el balón el portero local Andrés Prieto.

20:40 Doué y Ger Nóvoa 11' Doué y Ger Nóvoa también sacan el balón jugado.

20:39 Yeray Cabanzón es el amo en el centro del campo 10' Yeray Cabanzón mueve el equipo berciano, siempre con vocación ofensiva, en busca del primer gol.

20:37 Sin goles 8' El Antequera espera atrás, con el balón en poder de la Deportiva.

20:35 Andoni López y Borja Valle buscan el primer gol 6' Buena combinación arriba entre Andoni López y Borja Valle, quedándose el balón el portero visitante Jero Lario.

20:34 Andoni López, muy activo 4' El deportivista Andoni López dirige una muy buena acción, que a la postre se queda en nada.

20:32 Uyyyyy!!! Carrique dispara a puerta con peligro 3' Carrique recibe de Yeray Cabanzón, aunque su disparo se va fuera por poco.

20:31 Falta a favor del Antequera 1' Chema Núñez lanza la falta y el balón se va fuera.

20:30 Arranca el partido en El Toralín 1' Ya mueve el balón la Deportiva.

20:21 La previa Como en el casino, no va más. La temporada, a 90 ó 120 minutos. La SD Ponferradina tiene ante sí un reto que es darle la vuelta al 1-0 encajado el pasado fin de semana en El Maulí. Desde las 20.30 horas recibe al Antequera CF en El Toralín. Al no haber ya valor doble de los goles en campo contrario ni penaltis, un triunfo por un gol le daría al cuadro berciano la oportunidad de avanzar a la final venciendo por ese margen tras 120 minutos. Pero al Antequera CF le sirve ganar y empatar.

Javi Rey no podrá contar con el lesionado Jorrín. A pesar de estar ya recuperado, Nacho Castillo, no ha entrado en la convocatoria. Andoni López y Doué son las novedades blanquiazules en lugar de Álvaro Ramón y Markel Lozano.

El equipo deportivista ha ganado en sus últimas cuatro comparecencias en casa y en seis de las últimas siete. Desde luego que la especulación no servirá, porque la Deportiva necesita ganar. Otra cosa puede ser lo que ocurra en un momento dado, si está ganando por un gol y quedan pocos minutos para que finalice el tiempo reglamentario.

En el cuadro antequerano, Javi Medina repite el once y también el sistema 4-1-4-1 con el que maniató a la Deportiva en el partido de ida. El técnico tiene la intención de volver a presionar muy alto al conjunto blanquiazul, tapar el juego interior y no dejarle tener superioridad por las bandas. La subida por banda del lateral Juanmi Carrión y en menor medida de Fomeyem por la derecha serán cuestiones a vigilar sobremanera por el conjunto blanquiazul.

A lo largo de la Liga regular el Antequera sumó 5 victorias a domicilio, si bien desde el 1-2 en Alcorcón el 7 de diciembre, tan sólo ganó al Intercity en Alicante el 13 de abril. Pero al Antequera hoy también le sirve el empate. Cinco logró en la primera vuelta fuera de casa y 4 en la segunda. Resumiendo, que de las 19 salidas protagonizadas en Liga regular, en 14 obtuvo resultados que le permitirían hoy pasar a la final.

Juan Antonio Campos Salinas (Comité Murciano) pita el partido. Es el mismo colegiado que lo hizo hace un año en Córdoba, señalando un más que discutible penalti de Kevin Sibille. Aquel partido lo perdió 2-1 la Deportiva, igual que cayó 2-0 en Talavera de la Reina en la anterior vez que la SDP se encontró con él.

La SD Ponferradina cumple hoy 103 años. El 7 de junio de 1922 se firmaba el acta fundacional de la entidad y desde entonces ha pasado de todo, aunque sin duda las últimas dos décadas han sido las de mayor esplendor de la entidad, en las que se consiguieron cuatro ascensos al futbol profesional. Ahora se pelea por lograr el 5º.

Hace tres años se celebró el Centenario con un buen número de actos y hoy se quiere celebrar el centésimo tercer aniversario con una alegría, la que proporcionaría el pase a la final de la fase de ascenso a 2ª División. Eso daría pie a poder tener otra alegría aún mayor dentro de dos semanas.

Además de la eliminatoria entre Deportiva y Antequera, hoy también se resuelve otra. Desde las 20.30 horas se juega en Nueva Condomina el choque Real Murcia CF-Club Gimnàstic. Los dos conjuntos granas empataron en la ida a un tanto y el empate le sirve al murciano para avanzar a la final. El Club Gimnàstic está obligado al menos a meter un gol en 120 minutos para optar al ascenso.

La eliminatoria que se cruza con la que juegan Deportiva y Antequera cerrará mañana la programación. El FC Andorra defenderá en Ibiza el 2-0 de la ida. El cuadro insular tiene la ventaja de la mejor clasificación. Antes de ese partido se habrá disputado el Real Sociedad B-AD Mérida. El cuadro donostiarra ganó 0-1 en la ida y su mejor clasificación obliga al emeritense a vencer por dos en 90 ó 120 minutos para pasar a la final.

​