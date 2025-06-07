Puente Castro vibra con el mejor baloncesto callejero en su 3x3

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El barrio de Puente Castro se llenó ayer de energía y pasión por el baloncesto con la celebración del ‘3x3 Puente Castro Street Basket’, un torneo organizado por la Asociación de Vecinos de Puente Castro y el Club de Baloncesto Femenino León, con el respaldo del Ayuntamiento de la capital.

El evento, que transformó el parking del polideportivo de Puente Castro en una cancha al aire libre, reunió a decenas de equipos y cientos de asistentes en una tarde inolvidable marcada por el deporte, la música y la convivencia.

Desde las 17.15 hasta las 21.00 horas, el torneo congregó a jugadores de todas las edades, desde alevines hasta seniors, en categorías tanto masculinas como femeninas. Los partidos, disputados en formato 3x3, destacaron por su intensidad y emoción, con equipos locales que demostraron habilidad y trabajo en cada jugada.

La inscripción, con un coste de 20 euros por equipo, incluyó merienda y bebida. El ambiente festivo fue uno de los grandes protagonistas del evento. Además del baloncesto, las familias disfrutaron de hinchables para los más pequeños y una selección musical que animó la tarde, con ritmos que acompañaron los mates y los triples. La organización dispuso una zona de avituallamiento donde los asistentes pudieron disfrutar de refrescos y aperitivos, fortaleciendo el espíritu de compañerismo.

“Este torneo es una apuesta por el deporte y por la unión de los vecinos. Queremos que Puente Castro sea un lugar donde todos, desde los más pequeños hasta los mayores, se sientan parte de algo especial”, señaló un representante de la Asociación de Vecinos. El concejal de Deportes, Vicente Canuria, también destacó la importancia de iniciativas como esta para promover hábitos saludables y reforzar los lazos vecinales.