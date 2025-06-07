Okafor dice adiós a la Cultural Baloncesto tras dos temporadas

La Cultural Baloncesto y Obi Okafor serapan sus caminos por lo que el ala-pívot de 25 años pone fin a su etapa de dos temporadas en el club leonés con el que consiguió el ascenso desde la Liga EBA a la Segunda FEB en la campaña 2023-2024 y en la actual 2024-2025 contribuía al buen hacer en la tercera categoría del baloncesto nacional incluida la clasificación para el play off de ascenso a Primera Federación.

En la última campaña Okafor disputó 26 partidos de la LIga regular y cuatro más de play off contabilizando en total 726 minutos. Su aportación en cuanto a puntos se elevó a los 255 (221 en la Liga regular dentro del Grupo Oeste y 34 en los cuatro encuentros del play off de ascenso).

El club agradece al jugador su dedicación, profesionalidad y entrega durante su estancia en León y le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro.