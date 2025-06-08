Los penaltis condenan a España frente a Portugal.

Publicado por Agencias Alemania Creado: Actualizado:

En 2023 los caprichosos penaltis le dieron a España su primer título de la Liga de Naciones en Róterdam, ante Croacia, y dos años después, en Múnich, le arrebataron la corona frente a Portugal, bicampeona del torneo (2-2 y 5-3 en los penaltis). Tuvo el conjunto luso el mérito de un pleno acierto desde los once metros frente al error de Morata, pero sobre todo de sujetar el potencial ofensivo de La Roja, simbolizado por Lamine Yamal, como nadie había hecho en los últimos tiempos.

El duelo ante el combinado luso suponía un reto distinto al de la semifinal contra Francia, pues el equipo de Roberto Martínez tiene una medular más propensa al juego con balón, como la propia España. En esa batalla por el control del partido desde la posesión, La Roja dio un paso al frente y se armó de paciencia para romper un cerrojo bastante más solvente que el francés. En la final no había lugar para alegrías y el duelo ibérico se perfiló pronto como una auténtica batalla táctica. Sin espacios, fue Huijsen, con su gran desplazamiento en largo, el que encontró el desmarque de Nico, que atisbó la llegada de Pedri sin que el canario atinase en el disparo a puerta.

Con Lamine Yamal muy vigilado, fue la banda izquierda la opción predilecta para España, que otra vez avisó con una rosca de Nico Williams, muy activo de partida. Portugal trató de adelantar líneas y redoblar su presión para sacudirse el dominio español, pero su plan se topó con uno de los pocos destellos de Lamine y el gol de Zubimendi, un realizador poco habitual que esta vez ejerció como el más listo de la clase para aprovechar un balón rechazado en el corazón del área portuguesa. El guion parecía a pedir de boca para España, pero se torció pronto. Nuno Mendes, puñal del PSG campeón de Europa, lo fue también para Portugal en una acción en la que el carrilero rompió la zaga rival y descerrajó un disparo a quemarropa, imposible para Unai Simón.

El empate rescató a la Seleção das Quinas en un momento delicado, pero no impidió que España mantuviese el control del encuentro. Más allá del peligro luso a la contra, hizo méritos la campeona de Europa para irse al descanso en ventaja, algo que hicieron posible la magia de Pedri en el último pase y el instinto realizador de Oyarzabal, que sigue agradeciendo la confianza que le otorga De la Fuente a base de goles. Roberto Martínez tapó la vía de agua en el lateral derecho con la entrada de Semedo y reforzó la solidez del centro del campo portugués con Rúben Neves.

El desborde de Nuno Mendes Parecía capeado el temporal cuando el desborde de Nuno Mendes y el oficio de Cristiano Ronaldo, un rematador puro en esta etapa crepuscular de su carrera, fabricaron el empate. La efectividad portuguesa, máxima a tenor de sus ocasiones, arrojaba una nueva final de apenas media hora, en la que España tuvo dificultades para encontrar a sus hombres decisivos en ataque. Isco y Merino asumieron las funciones de Pedri y Fabián en el tramo decisivo. Piernas frescas para hallar la grieta en el entramado defensivo de Portugal, que tampoco renunció a nada con Leao como revulsivo. El bético, que volvía a la selección seis años después, tuvo en un disparo lejano que desvió Diogo Costa la opción de evitar la prórroga. El tiempo extra acercó a Portugal al triunfo con las incursiones por la izquierda de Nuno Mendes y Leao. Nadie encontró la resolución del duelo hasta que aparecieron en escena los penaltis, que arrebataron a La Roja aquello que le dieron hace dos años.

