El Atlético Astorga levanta el trofeo de campeón del Trofeo Ciudad de Astorga juvenil

Formación del Atlético Astorga que se apuntó el trofeo juvenil de la capital maragata.DL

El Atlético Astorga levantó el trofeo de campeón de la segunda edición del Trofeo Ciudad de Astorga juvenil. Lo hizo tras finalizar la competición imbatido e imponerse en la final al CD Peña Gedio cántabro por 2-0.

En la fase de grupos disputada en las instalaciones de Cosamai, el Atlético Astorga finalizaba en la primera posición del A tras superar por 2-1 al Nuevo Recreo Industrial y por 4-2 al CD Santa Ana Cabañas Raras. En el otro encuentro el CD Cabañas Raras se imponía al Nuevo Recreo Industrial por 3-0 para finalizar segundo y acceder a las semifinales junto al Atlético Astorga.

Por lo que respecta al grupo B, el liderato iba a parar a manos del CD Peña Gedio que vencía al Atlético Paramés por 4-1 y el CD Santa Marta por 2-1. El propio CD Santa Marta era el que iba a acompañarle a las semifibales tras superar al Atlético Paramés por 2-0.

Ya en las semifinales el Atlético Astorga superaba en la tanda de penaltis al CD Santa Marta tras finalizar el tiempo reglamentario del encuentro disputado en La eragudina con empate a uno (5-4).

En la otra semifinal salía airoso el Peña Gedio.

En la final los anfitriones del Atlético Astorga juvenil superaban al CD Peña Gedio por 2-0 para levantar el trofeo de campeones.

La tercera posición iba a parar a manos del CD Santa Marta Cabañas Raras que superaba al CD Santa Marta por 4-1.