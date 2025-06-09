Diario de León

La SD Ponferradina jugará el día 15 en Andorra la ida de la final al ascenso a Segunda

El partido está programado para el domingo a las 17.00 horas

La vuelta será en El Toralín el sábado 21 de junio a las 20.30 horas

La afición de la SD Ponferradina llenará el día 21 El Toralín para arropar al equipo en su último pulso hacia el ascenso a la Segunda División.L. DE LA MATA

Ponferrada

La SD Ponferradina ya sabe su libro de ruta en la última criba hacia la Segunda División. Los blanquiazules visitarán el terreno de juego del Andorra el domingo 15 de junio a las 17.00 horas buscando un buen resultado para afrontar el envite de vuelta programado para el sábado 21 de junio en este caso a las 20.30 horas donde los bercianos esperan sellar de manera oficial su regreso al fútbol profesional, en este caso a la Segunda División.

