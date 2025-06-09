La SD Ponferradina jugará el día 15 en Andorra la ida de la final al ascenso a Segunda
El partido está programado para el domingo a las 17.00 horas
La vuelta será en El Toralín el sábado 21 de junio a las 20.30 horas
La SD Ponferradina ya sabe su libro de ruta en la última criba hacia la Segunda División. Los blanquiazules visitarán el terreno de juego del Andorra el domingo 15 de junio a las 17.00 horas buscando un buen resultado para afrontar el envite de vuelta programado para el sábado 21 de junio en este caso a las 20.30 horas donde los bercianos esperan sellar de manera oficial su regreso al fútbol profesional, en este caso a la Segunda División.