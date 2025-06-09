Juan Ojanguren y Verónica Robla se apuntan la victoria en la Peregrino Entrecepas-Bodegas Gordonzello

Juan Ojanguren y Verónica Robla inscribieron sus nombres en el cuadro de honor de la carrera popular Peregrino Entrecepas-Bodegas Gordonzello. Ambos demostraron ser los más fuertes sobre un recorrido de 10,7 kilómetros que tuvo como espectacular escenario los viñedos de Gordoncillo.

En la categoría masculina Juan Ojanguren se apuntaba el triunfo con un crono de 36:44 y con un minuto justo de ventaja respecto a su más inmediato perseguidor, Javier Fernández. Cerraba el cuadro de honor Gustavo Silván que se subía al tercer peldaño del podio con un tiempo en la línea de meta de 38:29.

Por lo que respecta a la categoría femenina la triunfadora en la Peregrino Entrecepas-Bodegas Gordonzello era Verónica Robla que hacía valer su condición como una de las favoritas para completar con el mejor tiempo la prueba (44:03).

La segunda posición iba a parar a manos de Laura Sánchez Piedrafita con un crono de 44:49 mientras que Marta García era tercera con una marca de 45:27.

