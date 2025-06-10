La SD Ponferradina pone a la venta las entradas para el partido de vuelta de la final del play off ante el Andorra

Los aficionados de la SD Ponferradina llevarán el Toralín el próximo 21 de junio.L. DE LA MATA

Las entradas para el partido de vuelta de la final del playoff ante el FC Andorra, que se disputará en El Toralín el sábado 21 de junio a las 20:30 horas, están a la venta desde este martes 10 de junio en las oficinas del club, en horario de 8.30 a 14.00 horas.

Los precios serán los mismos que se establecieron para la semifinal ante el Antequera CF. De este modo, los precios de las entradas para los socios son:

Fondos: 5 euros.

Preferencia: 10 euros.

Tribuna: 15 euros.

Los socios protectores no pagan y podrán acceder al partido con su carné, sin necesidad de retirar previamente una entrada.

Los socios de la Deportiva podrán adquirir su entrada desde este martes 10 hasta el jueves 19 de junio. A partir de esa fecha, las localidades de abonado que no hayan sido retiradas quedarán liberadas para su venta a no socios.