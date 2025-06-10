«Tenía un sueño y con el Betis lo hago realidad: formar parte de la ACB»

Tino Ugidos ha sido uno de los responsables de que el Betis regrese a la Liga ACB.REAL BETIS BALONCESTO

La distancia con León (670 kilómetros) y de su familia se digiere mejor si es con alegrías. Y para Tino Ugidos estas le han llegado en una temporada que ha resultado casi perfecta con el ascenso del Real Betis a la ACB. Un éxito cimentado de la mano del entrenador Gonzalo García de Vitoria y de su mano derecha, la de Tino. Ahora tocará disfrutarla la próxima campaña en la máxima categoría del baloncesto masculino en España, en la mejor Liga de Europa.

—Llegó en agosto al club y en una temporada está viviendo nada menos que un ascenso a la ACB.

—Cuando surgió la oportunidad de fichar por el Real Betis no me lo pensé. Conocía al entrenador con el que he coincidido en las canchas muchos años. Y cuando me hablaron del proyecto consideré la opción más acertada. Y ahora se ha comprobado. Eso sí, ha sido una Liga complicada con hasta seis equipos optando a dos plazas de ascenso. Además de nosotros, el San Pablo Burgos que ascendió directamente como primero y con un bagaje de triunfos de récord en la categoría, el Estudiantes al que eliminamos en las semifinales de la fase definitiva, el Fuenlabrada al que superamos en la final, Palencia y Obradoiro. Tras el San Pablo Burgos quedaba una plaza y al final, y con mucho trabajo e implicación, ha caido de nuestro lado.

«La Cultural lo está haciendo bien. León es una ciudad de baloncesto y se merece estar como mínimo en la 1ª FEB»

—En esa fase final dos partidos marcaban la barrera entre el éxito o tal vez, a pesar de lo duro que pueda sonar, el fracaso.

—Para nosotros el reto era mayúsculo, pero lo solventamos con acierto. Hemos jugado una final a cuatro muy buena y ahí está el resultado. Y eso que nos han tocado primero el Estudiantes y luego el Fuenlabrada.

—¿Se esperaba este desenlace por lo visto en la Liga?

—Tenemos una plantilla con buenos jugadores y muy comprometida. Pero la suerte no nos ha acompañado con jugadores importantes que se han ido lesionando a lo largo de la competición. Tal vez lo mejor ha sido que al tramo final han podido llegar y que también en esta fase definitiva el equipo ha estado a su mejor nivel.

«Me gustaría seguir en el Betis en la Liga Endesa ACB. Pero no depende de mí sino del club y del entrenador»

—¿Se puede decir que hasta ahora este ascenso es la guinda a un pastel que ha ido amasando durante años?

—He vivido momentos buenos y malos a lo largo de estos años. Y este sin duda es de los mejores. Viví la época de Baloncesto León tras su último descenso, también momentos muy positivos en el Palencia con el que se logró el ascenso a la ACB, pero por las exigencias económicas de la competición no se pudo subir, o la etapa en el Almansa. Y ahora ha tocado esta en el Betis donde me siento muy bien.

—Después del ascenso llega la pregunta, ¿seguirá Tino Ugidos en el Real Betis?

«Hasta seis equipos aspirábamos a subir a la ACB y al final solo nosotros y el San Pablo Burgos lo hemos logrado»

—No depende de mí. La última palabra la tiene el club y el entrenador. Pero yo me encuentro muy a gusto aquí y muy valorado y si fuera por mí claro que seguiría.

—Su fichaje por el Real Betis, ¿cómo se fraguó?

—En el mes de febrero me quedé sin equipo. Entrenaba al Almansa y allí las cosas no estaban muy claras y lo mejor fue irme. Esperé una oferta pero esta no llegó. Hasta que junto a mi representante Juanjo Bernabé surgió la posibilidad de fichar por el Betis. Y ahí estamos. Nunca había trabajado con Gonzalo pero desde el primer día la conexión ha sido total.

—¿Cómo se lleva estar tantos años fuera de casa?

—Llevo diez años fuera de León. Mi mujer e hijo viven en León y la distancia siempre es un inconveniente. Pero ellos comprenden que este es mi trabajo. Y me erropan. Hablamos mucho por teléfono y siempre que puedo, aunque sea un día, viajo para casa.

—Como leonés y hombre de baloncesto, ¿sigues lo que está haciendo la Cultural?

—Lo sigo y si tengo. Lo están haciendo muy bien. Me alegro por todos y sin duda por Luis Castillo. Precisamente cuando jugaron en Sevilla contra el Caja 87 los ví. León es una ciudad que espira baloncesto y se merece tener un equipo incluso en la Primera FEB. Eso sí, hay que tener paciencia porque los proyectos no se construyen en un día. Hay que empezar por las bases y la Cultural Baloncesto las tiene buenas y consistentes.

—Ha sido primer entrenador y entrenador ayudante, facete que en la actualidad es al que desempeña como mano derecha de García de Vitoria. ¿Se ha planteado volver a ese rol de primer técnico en un equipo?

—La verdad es que estoy muy cómodo con el rol que tengo en el Real Betis. Yo no soy una persona que le guste el primer plano, los focos y a veces una exposición elevada a nivel mediático. Me gusta más el día a día de los entrenamientos, hacer el scouting, los informes. Eso no quiere decir que en un futuro no me plantee, si surge la opción adecuada, a pasar de entrenador ayundante a primer entrenador.

—Y ahora en la ACB. Una Liga a la que muchos aspiran pero en la que pocos son los protagonistas.

—Es cierto. En la actual Primera FEB son muchos los equipos que aspiran a subir. Y otros que lo han hecho en los años pasados. Pero es muy complicado. Subir y luego mantenerte. En el Real Betis se ha elaborado un proyecto serio e ilusionante que después de la gran temporada realizada en la Primera FEB va a tratar de mantenerse y consolidarse en la Liga Endesa ACB.

—¿Cómo es Sevilla para vivir y entrenar?

—Soy leonés y la mejor ciudad para mí es León. Pero aquí se vive muy bien . Salvo el calor del verano es una ciudad estupenda.