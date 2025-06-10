Recital de Pablo Villa en la carrera Trail Mozart 100 by UTMB@

El atleta bañezano Pablo Manuel Villa González, del equipo Adidas Terrex, se impuso en la carrera Trail Mozart 100 by UTMB@. Pablo llego a esta cita atlética con el propósito de sacar el billete para poder estar este verano en la prestigiosa prueba de Trail «UTMB Mont-Blanc». Y llegó a la ciudad de Mozart (Salzburgo), perfectamente afinado, para poder proclamarse campeón, después de 120 kilómetros y 5.800 metros de desnivel positivo. Una extraordinaria hazaña la conseguida de nuevo por el corredor bañezano, demostrando sus condiciones como atleta campeón y de una gran calidad sobre un trazado de una gran dificultad en cada una de las partes de una distancia sólo para los preparados a conciencia en el deporte de las carreras de alta montaña.

Pablo Villa sumó así un nuevo éxito deportivo. El atleta leonés ya tiene en sus vitrinas un nuevo trofeo de prestigio, el que ha logrado como triunfador de la carrera Trail Mozart 100 by UTMB@. Demostró su potencial y calidad en una prueba de alta exigencia.