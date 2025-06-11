Brillante actuación del Technosylva Maglia Rower Bembibre Cycling Team en el GP Douro Internacional

Publicado por Redactor de Deportes Redacción León Creado: Actualizado:

El equipo leonés del Technosylva Maglia Rower Bembibre Cycling Team firmó una destacada actuación en el Grande Premio Douro Internacional 2025, disputado en Portugal del domingo 8 al martes 10, compitiendo de tú a tú con equipos profesionales de categoría Continental portugueses y consolidándose como una de las formaciones élite-sub23 nacionales más sólidas de la temporada.

Desde la primera etapa, el equipo mostró solidez y ambición, situando a Fabrizio Crozzolo al frente de la clasificación de ciclistas élite-sub23, mientras que el conjunto se colocaba como líder por equipos en esa misma categoría. La gran jornada llegó en la segunda etapa, donde Crozzolo fue protagonista de una exigente fuga junto al maillot amarillo. El joven argentino cruzó la meta en un meritorio 2º puesto, tras un ajustado sprint en Resende.

Gracias a esa actuación, se vistió con el maillot blanco de mejor joven y consolidó el liderazgo del maillot dorado de mejor élite-sub23, además de escalar hasta el 4º puesto en la clasificación general. Por su parte, Adrián Lozano se consolidaba también entre los mejores, colocándose 2º en ambas clasificaciones (jóvenes y élite-sub23). El equipo, además, reforzaba su liderato por equipos élite-sub23 y ascendía al 5º lugar en la clasificación general por escuadras. La última etapa volvió a contar con Crozzolo entre los más destacados, logrando un 5º puesto en el sprint final, lo que le permitió consolidar su 4º lugar en la clasificación general final. Así se confirmaron los excelentes resultados colectivos e individuales

Fabrizio Crozzolo, campeón de las clasificaciones de mejor joven y mejor élite-sub23, y 4º en la clasificación general final.

Adrián Lozano, segundo en las clasificaciones de los jóvenes y ciclistas élite-sub23.

Biel Font, tercer clasificado en la categoría élite-sub23.

Victoria colectiva en la clasificación de equipos élite-sub23.

5º puesto por equipos en la clasificación general, compitiendo con estructuras profesionales de categoría Continental.

Con estos resultados, el equipo dirigido por Alberto Núñez reafirma su proyecto formativo de alto nivel y su capacidad competitiva en escenarios internacionales exigentes. Tres días de trabajo impecable, entrega total y resultados que confirman el gran momento del conjunto.