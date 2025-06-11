José Ángel Montaña seguirá al frente del banquillo en el Atlético Mansillés

El Atlético Mansillés y José Ángel Montaña seguirán caminando juntos hacia los mismos objetivos la próxima temporada. El matrimonio entre club y entrenador ha dado sus frutos en las últimas campañas como la del ascenso a Tercera Federación en la 2023-2024 y la permanencia en la 2024-2025 en esta categoría tras firmar una puesta en escena a lo largo de toda la Liga en la que el compromiso e implicación de todos daba sus frutos. A pesar de que enfrente los mansilleses tenían a rivales de gran potencial y con muchas posibilidades económicas más.

El sobresaliente del club tiene así uno de sus reflejos en la ampliación de contrato de Montaña para una temporada 2025-2026 que apunta a ser muy emocionante. Montaña mantiene su presencia en una nave como la del Mansillés que desde hace años tiene como uno de sus pilares a Luis Pacios, jugador, capitán y presidente del club, el alma mater de un proyecto que desde la Liga de La Amistad se ha hecho un sitio merecido en la 3ª RFEF.