«El derbi en 2ª sería algo increíble»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Varios jugadores han vestido las camisetas de la Deportiva y del FC Andorra a lo largo de la Historia. Algunos lo han hecho recientemente como Josep Cerdà, Erik Morán o Pablo Trigueros, que actualmente visten la camiseta del equipo tricolor. Pero ya hace muchos años lo hizo un futbolista de aquí. Un maragato que dio muchas vueltas en el mundo del fútbol y que en la provincia jugó en Cultural, Deportiva, Atlético Bembibre y Atlético Astorga. Julio Enrique Muñoz Alija (Astorga, 1971) tiene hoy un trabajo alejado del balompié, aunque lo sigue y más desde que su hijo lo practica. En la temporada 1998-1999 logró el ascenso a 2ª División B con la Deportiva y el año siguiente también perteneció a la disciplina blanquiazul, aunque tuvo menos protagonismo: «Fue una época muy buena. Tengo añoranza y una gran alegría de haber pertenecido a la Deportiva. Me trataron de forma increíble y en lo futbolístico me salió todo muy bien. Me gustaría que ascendiese. Sería un logro para la provincia que sus dos máximos representantes estuviesen en el fútbol profesional; algo increíble. Mucha gente no entiende lo que supondría en todos los aspectos para ambas ciudades».

El próximo viernes se cumplen 26 años de su gol en O Porriño Quien tenga del orden de 33 años en adelante posiblemente recuerde el gol de Julio. Ya casi es un nombre propio: ‘El gol de Julio’. Él apunta que marcó más y también de importancia, pero en la retina de los deportivistas está el que marcó en O Lourambal de O Porriño una calurosa tarde de 20 de junio de 1999. Fue parecido al de Nayim con el Real Zaragoza al Arsenal. El lateral salvó un balón que se iba de banda en zona de banquillos y al golpear el cuero, éste hizo una volea que entró en el portal de Nando. Ese tanto supuso la victoria que ponía a la Deportiva con pie y medio en 2ª División B en la 4ª jornada de la liguilla de ascenso a la categoría que la formación berciana había perdido en 1994. La semana siguiente se puso el otro medio pie con el triunfo ante el Real Titánico. Aquel gol es historia de la Deportiva.

Cuando Julio militó en la Deportiva, Silvano llevaba poco tiempo en el club. «Es una gran persona y un gran dirigente. Siempre sabe lo que tiene que hacer y lo hace bien. Con él la Deportiva siempre ha ido hacia arriba. Está muy bien valorado y es muy respetado. No me extraña nada lo que dijo el presidente del Antequera el otro día del club, del presidente y de la afición», afirma Julio.

DL

BAJADA DE CATEGORÍA

El jugador maragato recaló en el cuadro andorrano justo al salir de la Deportiva. Fue en 1ª Catalana (equivalente a la Regional Preferente) y también logró el ascenso: «Allí también me trataron muy bien».

Hace unas semanas volvió a desempolvar las camisetas de Atlético Astorga y FC Andorra con motivo del duelo de la Copa del Rey. Y ahora espera estar en El Toralín el próximo sábado para ver a dos de sus ex equipos.

Para acabar, sobre la eliminatoria, Julio afirma: «Ha hecho buen año. Va a ser difícil, pero tengo confianza en el ascenso. El apoyo de la afición tiene que ser a muerte. Es el último partido y hay que dejarse todo, sobre todo cuando no vayan las cosas bien».