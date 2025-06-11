«El derbi en 2ª sería algo increíble»
FÚTBOL | PLAY OFF. Julio Muñoz recuerda con añoranza su paso por la Ponferradina: «Me trataron muy bien. ¡Ojalá suba la Deportiva!». Tras dejar Fuentesnuevas, recaló en el FC Andorra. Logró el ascenso con ambas escuadras
Varios jugadores han vestido las camisetas de la Deportiva y del FC Andorra a lo largo de la Historia. Algunos lo han hecho recientemente como Josep Cerdà, Erik Morán o Pablo Trigueros, que actualmente visten la camiseta del equipo tricolor. Pero ya hace muchos años lo hizo un futbolista de aquí. Un maragato que dio muchas vueltas en el mundo del fútbol y que en la provincia jugó en Cultural, Deportiva, Atlético Bembibre y Atlético Astorga. Julio Enrique Muñoz Alija (Astorga, 1971) tiene hoy un trabajo alejado del balompié, aunque lo sigue y más desde que su hijo lo practica. En la temporada 1998-1999 logró el ascenso a 2ª División B con la Deportiva y el año siguiente también perteneció a la disciplina blanquiazul, aunque tuvo menos protagonismo: «Fue una época muy buena. Tengo añoranza y una gran alegría de haber pertenecido a la Deportiva. Me trataron de forma increíble y en lo futbolístico me salió todo muy bien. Me gustaría que ascendiese. Sería un logro para la provincia que sus dos máximos representantes estuviesen en el fútbol profesional; algo increíble. Mucha gente no entiende lo que supondría en todos los aspectos para ambas ciudades».
El próximo viernes se cumplen 26 años de su gol en O Porriño
Cuando Julio militó en la Deportiva, Silvano llevaba poco tiempo en el club. «Es una gran persona y un gran dirigente. Siempre sabe lo que tiene que hacer y lo hace bien. Con él la Deportiva siempre ha ido hacia arriba. Está muy bien valorado y es muy respetado. No me extraña nada lo que dijo el presidente del Antequera el otro día del club, del presidente y de la afición», afirma Julio.
BAJADA DE CATEGORÍA
El jugador maragato recaló en el cuadro andorrano justo al salir de la Deportiva. Fue en 1ª Catalana (equivalente a la Regional Preferente) y también logró el ascenso: «Allí también me trataron muy bien».
Hace unas semanas volvió a desempolvar las camisetas de Atlético Astorga y FC Andorra con motivo del duelo de la Copa del Rey. Y ahora espera estar en El Toralín el próximo sábado para ver a dos de sus ex equipos.
Para acabar, sobre la eliminatoria, Julio afirma: «Ha hecho buen año. Va a ser difícil, pero tengo confianza en el ascenso. El apoyo de la afición tiene que ser a muerte. Es el último partido y hay que dejarse todo, sobre todo cuando no vayan las cosas bien».