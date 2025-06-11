Germán Nóvoa: «Son los encuentros más importantes de mi carrera»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Logró el ascenso a 1ª RFEF, ganó la Copa Federación y se midió en Copa a Valencia CF, UD Almería y Atlético de Madrid cuando militaba en el Arenteiro. Pero Ger Nóvoa tiene claro que lo de los próximos días «son otros lópeces», que diría Cunqueiro y repetiría en Ponferrada Carlos Terrazas. «Voy a jugar los partidos más importantes de mi carrera. Se me sale la sonrisa sólo de pensarlo y es un placer jugarlos aquí», afirma el defensa, que cree la eliminatoria será larga: «Son 180 minutos o más y es difícil que quede sentenciada en un partido. Hay que pensar que el domingo vamos a hacer un buen partido, salir a ganar y sacar un buen resultado, pero también que el sábado siguiente tenemos aquí otra final y no se juega todo a un solo partido. ¡Ojalá no encajemos ningún gol!; sería una buena noticia porque supondría conseguir el objetivo».

Ger Nóvoa fue cuestionado ayer por el hecho de volver a medirse a un rival que ya lo fue en el campeonato liguero. «Es positivo habernos enfrentado a ellos en la temporada porque ya los conocemos un poco, aunque ellos también te conozcan a ti. No es lo mismo que jugar contra un equipo que no has visto. Tienen una de las mejores plantillas de la categoría, pero nosotros también hemos ido mejorando a lo largo del año. Crecimos mucho y se lo vamos a poner muy difícil. Tampoco somos los mismos que ya nos enfrentamos a ello», declaró el central ourensano.

ENTRADAS PARA LA AFICIÓN

El FC Andorra ha enviado 200 entradas a la Deportiva para el encuentro de este domingo. El club berciano las pondrá a la venta al precio de 15 euros desde hoy en su horario habitual de oficina, es decir, de 08.30 a 14.00 horas. Las mismas son nominativas, por lo que se deberá facilitar el nombre y DNI de la persona que vaya a ocupar cada localidad en el momento de la compra.

Sobre las entradas para el choque de vuelta, se agotaron ya las de No Socio y sigue habiendo colas en ciertos momentos para adquirir las de Socio.