Cara y cruz en la Cultural: Víctor García sigue y Amigo, no

Las altas y bajas continúan sucediéndose en la Cultural y Deportiva Leonesa. El club acaba de confirmar que Víctor García seguirá ligado una temporada más a la entidad.

El lateral venezolano de la Cultural cumplirá el próximo curso su tercera temporada vistiendo la elástica leonesa, con un total de 58 partidos disputados, siendo importante su participación en la consecución del ascenso a Segunda este curso.

En la otra parte de la moneda se encuentra Alejandro Fernández ‘Amigo’. El guardameta no sigue en la Cultural, que le desea lo mejor para el futuro. "El club le agradece su dedicación, profesionalidad y entrega durante su etapa en León y le desea los mayores éxitos personales".