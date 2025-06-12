Marcelino Sión: "El Magistral de Ajedrez de León es más que una cita deportiva"

"El Magistral de Ajedrez Ciudad de León es más que una cita deportiva, es un evento cultural", recordó Marcelio Sión, su gran impulsor, en la presentación del torneo celebrada este jueves en el Ayuntamiento de la capital junto a autoridades y patrocinadores. La cita, que alcanza la 38ª edición, volverá a reunir a cuatro de "los mejores grandes maestros mundiales" del 4 al 6 de julio en el Auditorio.

"Hablamos también de un proyecto cultural, educativo y social al servicio de la ciudad", señala Sión, que aprovechó además para apelar a la implicación de las mujeres en este deporte. “Es una barrera de siglos que debemos derribar. En España, de cada diez menores que se inscriben en ajedrez, sólo dos son niñas”.

El cartel de grandes maestros lo integran Vhiswanathan Anand, que ha ganado el Magistral en diez ocasiones, Le Quang Liem, Faustino Oro -de solo once años- y Jaime Santos. El leonés quiere repetir triunfo como ya hizo en 2023. "Marcelino cada año me lo pone más difícil, pero lo intentaré".

El alcalde de León, José Antonio Diez, recordó que "es una magnífica oportunidad de ver jugar a los grandes maestros mundiales”, convirtiendo León en “la capital de este deporte” y desarrollando “un completo programa de actividades paralelas”.

Y es que no faltarán grandes reclamos para el disfrute de los aficionados como el Open, el Torneo de Blitz así como emocionantes simultáneas, concursos, conferencias y exposiciones.