La Liga exige a la Cultural cambiar el césped del Reino de León

El Reino de León 'mudará de piel' en la 2025-26. A las muchas reformas a las que tendrá que someterse la instalación municipal —como viene adelantando este periódico hace días— se suma ahora el cambio de césped, una de las exigencias prioritarias que la Liga de Fútbol Profesional ha exigido a la Cultural y Deportiva Leonesa una vez consumado su ascenso a Segunda División. El actual sembrado no resulta compatible con la normativa vigente en la LFP y los trabajos para retirarlo arrancarán la próxima semana.

Se trata, sin duda, de una de las grandes actuaciones que deberán llevarse a cabo con urgencia porque la temporada arranca el 15 de agosto. De hecho, la Cultural pedirá a la Liga disputar las primeras jornadas como visitante para ganar tiempo y que la resiembra del nuevo césped resulte efectiva. Una petición que, salvo sorpresa, obtendrá una respuesta afirmativa, como ya ha ocurrido en otras ocasiones con diferentes clubes que lo solicitaron. Si es así, los de Raúl Llona no debutarían como locales en su estadio hasta la cuarta jornada, ya en el mes de septiembre.

El primer paso será retirarlo cuanto antes para proceder después a la instalación del nuevo, una situación que ya se produjo en el anterior ascenso de los leoneses a la categoría de plata en 2017 y con Rubén de la Barrera a los mandos del vestuario. Entonces, el personal de Aspire fue el encargado de supervisar las obras. Si los plazos se cumplen —y no aparecen complicaciones— no habrá ningún problema para que el Reino luzca en todo su esplendor en verano, aunque en caso de que el césped no estuviera listo la Liga obligará al club a jugar sus partidos como local en otro estadio que sí cumpla las condiciones necesarias. Un escenario que nadie vislumbra ahora mismo, pero que obliga a actuar con diligencia.

La comisión de la Liga encargada de elaborar el informe sobre el 'paso por quirófano' del Reino de León va comunicando al club sus conclusiones. Al margen del césped, uno de los puntos principales a mejorar será todo lo relacionado con la accesibilidad al estadio. Ahí se muestran implacables. Habrá que instalar rampas y también modificar ligeramente las taquillas de venta al público, entre otras medidas. Asimismo el entorno —aceras, plazas de aparcamiento, accesos, necesita un buen lavado de cara que ya está en marcha. Una inversión que el Ayuntamiento de la capital estima en más de dos millones de euros.

La intención, según el alcalde, es atender a todas las cuestiones que reclama el salto al fútbol profesional aunque todavía esté pendiente el convenio de colaboración con la Cultural que afectaría, no solo a la explotación del propio estadio Reino de León, sino también al Área Deportiva de Puente Castro, donde entrenan los equipos de las categorías inferiores. La iluminación del estadio, recuperar la sala de vigilancia para la Policía o la colocación de tornos en las puertas de entrada son otras de las reformas que deberán acometerse.

