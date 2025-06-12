Aitor Albizu, muy cerca de fichar por el Abanca Ademar León

El Abanca Ademar León está muy cerca de fichar a Aitor Albizu para la próxima temporada. El lateral derecho de Anaitasuna encaja en el proyecto que planea el club para la 2025-26 y su llegada a la capital leonesa se da por hecha, tal y como ha podido confirmar este periódico.

Es cierto que juega de lateral derecho, aunque también se desenvuelve en toda la primera línea. El jugador español viene de completar su mejor temporada en la Asobal con 116 goles en 30 partidos.

El Ademar tiene otras posiciones importantes para cubrir como la de extremo derecho con la salida de Carlos Álvarez para la que han llamado a numerosos jugadores, entre ellos al leonés Gonzalo Pérez, que estaría dispuesto a regresar a León al menos por una temporada. Mientras eso se confirma, es muy probable que Albizu se convierta en el primer refuerzo para la 25-26.