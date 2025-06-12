Caja Rural muestra su apoyo a las selecciones PRD de León y Ponferrada

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

La Oficina principal de Caja Rural en León acogió la presentación oficial de las selecciones de León, que participarán en el Encuentro autonómico de selecciones PRD (Programa Regional de Detección) que se celebrará el próximo sábado, 14 de junio en el Pabellón Municipal Lope de Vega de Olmedo (Valladolid). Los jugadores, jugadoras y técnicos responsables del programa fueron recibidos por Elena Sandoval García, Directora de la Oficina Principal de León, en representación de Caja Rural.

José Hugo Puente con jugadoras y técnicos de las selecciones de Ponferrada. DLDL

La Oficina principal de Caja Rural en Ponferrada albergó, por su parte, la presentación oficial de las selecciones de Ponferrada que participarán en el torneo deportivo. Los jugadores, jugadoras y técnicos responsables del programa fueron recibidos por José Hugo Puente Ferreira, director de la Oficina Principal en la capital berciana.