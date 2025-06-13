El Madrid paga 63 millones por el fichaje de Mastantuono

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Franco Mastantuono ya es, de forma oficial, jugador del Real Madrid. El club de Chamartín anunció el fichaje del diamante argentino, quien a sus todavía 17 años se ha convertido en una de la figuras más prometedoras del fútbol mundial. El aún jugador de River Plate, equipo con el que disputará el Mundial de Clubes, aterrizará en la capital española el 14 de agosto, día en el que alcanzará la mayoría de edad, y quedará vinculado a la 'casa blanca' durante las seis próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2031. El Real Madrid abonará a River Plate la cláusula de 45 millones de euros, a los que hay que sumar otros 18,2 millones en concepto de impuestos y otros factores, para poder contar con los servicios de Mastantuono, quien se formó en la cantera del club bonaerense entre 2019 y 2024 y ha formado parte del primer equipo durante la temporada 2024-2025.

En febrero de 2024, se convirtió en el goleador más joven en la historia de River (16 años, 5 meses y 24 días). Un baremo que ha dejado fuera de esta primera edición ni más ni menos que a los vigentes campeones de tres de las cinco principales competiciones domésticas del planeta. No estarán ni el Barça, ganador de la Liga española, ni el Nápoles, vencedor de la Serie A, ni tampoco el Liverpool, nuevo dueño de la Premier League.

Alicientes Semejantes ausencias golpean el crédito deportivo de una liza que, no obstante, incluye argumentos de sobra para enfervorizar a los aficionados. Por un lado está la singular mezcolanza que ofrecerá con estrellas en el crepúsculo de su carrera que aspiran a un glorioso último baile a nivel de clubes como Leo Messi, dignísimos herederos del legado dejado por los dioses como Kylian Mbappé o Erling Haaland y figuras que están llamadas a reinar en unos años, entre ellos el brasileño Estevao o el argentino Franco Mastantuono, quienes preparan el salto a Europa. Por otro lado aparece la batalla entre escuadras que llegan con los deberes hechos y buscan poner la guinda al pastel en el epílogo de un curso extenuante, caso de un PSG que viene de proclamarse campeón de Europa hace un par de semanas, y otras a las que el evento les concede una última oportunidad para salvar la campaña, con Real Madrid y Manchester City a la cabeza.

Los 'sky blues' lideran el ranking de gasto en un mercado en el que los 32 participantes han invertido más de 300 millones de euros para reforzarse. Los fichajes de Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri y Marcus Bettinelli han supuesto una inversión de 126 millones de euros por parte de la entidad mancuniana, que se agarra al Mundial de Clubes como posible tabla de salvación para la peor campaña de la era Guardiola. Detrás del City aparecen el Chelsea, que ha desembolsado 80 millones de euros en las llegadas de Liam Delap, Dário Essugo y Mamadou Sarr, y el Real Madrid, que pagó 59,5 al Bournemouth para reclutar a Dean Huijsen y abonó otros diez al Liverpool a fin de adelantar un mes la llegada de Trent Alexander-Arnold.

La incertidumbre sobrevuela el incipiente proyecto de Xabi Alonso. Aunque parece pronto para exigirle un éxito al vasco, que deberá implementar su libreto en tiempo récord para elevar el tono competitivo de un equipo dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva, el afán de gloria del club de Chamartín aprieta al nuevo técnico, que tendrá por delante un grupo asequible con Al Hilal, Pachuca y Salzburgo, pero que podría afrontar un envenado cruce frente a Manchester City o Juventus en octavos.

Mucho más rodado acude el Atlético, aunque sin incorporaciones para fortalecer el ejército del Cholo. Los rojiblancos tendrán que afrontar un durísimo test en su estreno el domingo midiéndose al PSG de Luis Enrique en el Rose Bowl de Los Ángeles, una ciudad inflamada a causa de las redadas contra inmigrantes, para medirse luego a Seattle Sounder y Botafogo en busca de una de las dos plazas de su grupo para unos octavos de final en los que les aguardaría un rival procedente del grupo que integran Palmeiras, Oporto, Al Ahly e Inter Miami, escuadras estas dos últimas que darán el pistoletazo de salida en la madrugada del sábado al domingo (2:00 hora española) a una justa con muchas luces y también muchas dudas.