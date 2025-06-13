Samanes tampoco entra en los planes de la Cultural

Continúa la operación salida en la Cultural. El último en ‘caerse’ de los planes para Segunda División ha sido Santi Samanes, que apenas fue importante para Raúl Llona esta temporada en los partidos finales de Liga. El extremo, que se ganó el cariño de una buena parte de la afición leonesa, sufrió una lesión de rodilla que cortaría de lleno las buenas sensaciones que dejaba tras aterrizar en la entidad leonesa hace dos años. «Samanes, ya formas parte de la historia de nuestro club tras una temporada para el recuerdo con el ascenso. El club le agradece su dedicación, profesionalidad y entrega durante su etapa en León y le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro», señalan en un escueto comunicado.

El atacante se suma a otros jugadores que tampoco cuentan como Txus Alba, Amigo, Calderón, Víctor Ruíz o Artola para una categoría de plata en la que habrá una limpia importante con respecto a la plantilla que recuperaba el fútbol profesional hace apenas unas semanas. De hecho donde más novedades van a llegar de cara a la 2025-26 será en el ataque, donde solo Pibe y Manu Justo tienen asegurada su presencia a la espera de lo que ocurra con Escobar. Pero eso sí, de momento los fichajes que se sumarán al proyecto —muchos de ellos ya están muy avanzados como reconoce la propia Natichu Alvarado— tendrán que esperar para hacerse públicos hasta que concluya el capítulo de las bajas y de las renovaciones.

Pretemporada

El equipo de Llona volverá al trabajo a principios de julio en una pretemporada de poco más de un mes antes de que debuten en Segunda División. El club pedirá a la Liga disputar las primeras jornadas fuera del Reino de León porque van a cambiar el césped como parte de las exigencias de la LFP como ya ocurriera en el anterior ascenso en 2017. La competición echará a andar el 15 de agosto y el calendario se sorteará el próximo mes. Entre los partidos preparatorios que tienen en mente ya se conoce el que les medirá al Real Avilés, tal y como avanzó en Radio Marca el propio presidente del club asturiano.