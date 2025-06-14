León Golf luce con el torneo Andbank

Los participantes en el torneo Andbank posan en una foto de familia.DL

Las instalaciones de León Golf acogieron este sábado el torneo de Andbank, uno de los más esperados de toda la temporada. En una gran jornada con buen tiempo, pero sin excesivo sol, los participantes no defraudaron con un juego de enorme nivel.

El campeón de Scracth fue Eduardo Álvarez, mientras que en segunda posición quedó Segundo Díez a solo cuatro puntos de distancia. En primera categoría hubo empate a puntos entre Luis Miguel González -que finalmente fue primero- y Jesús María Decimavilla, segundo.

Por su parte, en segunda categoría se impuso Ramiro Martínez y segundo fue Guillermo González mientras que venció Justina Fernández y segunda Julia María Marbán. El Torneo Andbank concluyó con una gran foto de familia.