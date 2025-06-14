El PSG examina el sueño americano del Atlético en el Mundial de clubes

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Atlético de Madrid comenzará este domingo la persecución de su particular sueño americano midiéndose ni más ni menos que al flamante campeón de Europa en el partido estrella de la primera jornada del Mundial de Clubes. Quince días después de alzar en Múnich la primera 'orejona' de su historia, el PSG inicia el último reto que le queda para completar una temporada perfecta y lo hace enfrentándose a la tropa de Diego Pablo Simeone, que amenazó con hacer descarrilar las esperanzas que albergaban las huestes de Luis Enrique de coronarse al fin como monarcas del Viejo Continente asaltando el Parque de los Príncipes en noviembre del año pasado. El tanto en el descuento de Ángel Correa situó al borde del abismo al gigante francés, que supo darle la vuelta a una situación límite para acabar deslumbrando con un fútbol trepidante y aterriza en el naciente torneo con la posibilidad de extender su hegemonía continental a escala planetaria.

Confía Luis Enrique en que los días de asueto que dio a sus futbolistas tras levantar la Champions hayan servido para revitalizar el afán competitivo de un PSG que aterrizó en Los Ángeles con 58 partidos disputados en lo que va de temporada y al que podrían restarle otros siete más en caso de que la competición discurra tal y como anhela el asturiano. "El objetivo claramente es disputar hasta el final, hasta lo más lejos posible y tener opciones de ganarlo", señaló el que fuera seleccionador español en una entrevista con los medios de la FIFA para recoger su análisis previo sobre un Mundial de Clubes que puede poner la guinda a una campaña apoteósica por parte del conjunto galo.

Ganador de la Supercopa francesa en enero, campeón en abril de la Ligue 1 con seis jornadas de antelación y vencedor también de la Copa de su país un mes después, el PSG se adueñó de la joya más preciada doblegando al Inter el último día de mayo con una histórica exhibición en Múnich que espantó los demonios que parecían perseguirle en la Champions y ha convertido al ejército de Luis Enrique en el terror del resto de participantes en el Mundial de Clubes.

Cruce de caminos Ni siquiera la baja de Ousmane Dembélé, que cayó lesionado con Francia durante la 'final four' de la Liga de Naciones y se perderá los tres encuentros de la primera fase, parece restar capacidad intimidatoria a una escuadra en la que el colectivo está muy por encima de las individualidades. A falta del soberbio atacante normando, autor de 33 goles y 14 asistencias con su equipo en lo que va de curso, todo apunta a que Luis Enrique fiará la ofensiva al desborde de Doué y Kvaratskhelia por las bandas y al olfato de Gonçalo Ramos por dentro. El portugués se ha revelado como un suplente de lujo, anotando seis goles en los cinco encuentros en los que cubrió de inicio la ausencia de Dembélé, lo que parece concederle ventaja sobre Barcola y Kang-in Lee a la hora de ocupar la punta de lanza frente a un Atlético que estuvo cerca de ser de Luis Enrique antes de que Simeone aterrizase en el banquillo rojiblanco, pero que, catorce años después, sigue estando diseñado a imagen y semejanza del Cholo, quien a su vez sonó para dirigir al PSG en 2016.

Pese a que el balance global contra Luis Enrique resulta desfavorable para sus intereses, el argentino puede presumir de ser el entrenador que más veces ha ganado al asturiano a lo largo de la carrera de este último como técnico, con cuatro pulsos victoriosos del Cholo, quien además del mencionado triunfo de la presente campaña, venció a Lucho en los dos primeros pulsos que libraron en los banquillos durante la Liga 2013-14 y le eliminó en 2016 de la Champions, cuando el gijonés venía de proclamarse campeón de esa competición con el Barça la campaña anterior. Aspira a completar su particular repóker frente a Luis Enrique este domingo Simeone para empezar con buen pie un torneo en el que el Atlético tiene puestas las esperanzas de resarcirse del amargo sabor de una temporada en la que los rojiblancos no han levantado cabeza desde la polémica eliminación que sufrieron a manos del Real Madrid en octavos de final de la Champions. Necesitan superar de una vez por todas aquel mal trago para darle una alegría a una afición que se muestra inquieta por la ausencia de fichajes, pero que confía en la pegada de Julián Álvarez y de Alexander Sörloth, así como en el cerrojo de Oblak, para bajar a la tierra a un PSG que se encuentra en la estratosfera.