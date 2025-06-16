El Sport Bernesga se lleva el Torneo Nacional de fútbol sala en Chozas.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana tuvo lugar el Torneo Nacional de fútbol sala femenino organizado por el Ayuntamiento de Chozas de Abajo y Turydepor, donde más de 100 jugadoras y 8 equipos de Asturias, Salamanca, Valladolid y León llenaron de colorido y fútbol sala los pueblos de Cembranos y Villar de Mazarife.

Una primera edición que se decidió en la tanda de penalties tras una disputadísima final que terminó con empate (2-2) entre el Sport Bernesga y el Sala Salamanca y que coronó a las de Sariegos como primeras campeonas de este torneo, La Bañeza fs y Gijón Perchera fs completaron el cuadro de honor de esta edición que ya tiene las miras puestas en repetir el próximo año tras el éxito alcanzado.

El acto central del torneo fue el reconocimiento a toda una trayectoria deportiva de la jugadora leonesa del Sport Bernesga Sariegos Miriam Marcos, todo un ejemplo de pasión y amor por el deporte.