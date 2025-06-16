Lluvia de títulos para la SDP Hockey en todas sus categorías

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El equipo sénior masculino de la SD Ponferradina Hockey se proclamó campeón de la liga autonómica tras empatar su último partido con el Club Patín Burgos. Asimismo, en categoría alevín se consiguió el subcampeonato de la Liga autonómica y la consecución de la copa de Castilla y León. Por su parte los infantiles logra Liga y Copa de Castilla y León. En categoría juvenil, subcampeonato de Castilla y León, campeón de la copa de la comunidad, consiguiendo las tres copas en las que compitió y cuartos en el sector norte de España. Los júnior subcampeones de Castilla y León.