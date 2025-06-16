Los que abandonan la Cultural por orden del club son tan héroes como los que se quedan

Los jugadores de la Cultural que abandonan el club porque no son renovados sus respectivos contratos son tan héroes del ascenso como los que se quedan. Sí, héroes del ascenso a Segunda División, ya que su contribución, aunque sea desde su marcha, fue fundamental para el logro del objetivo de subir a la categoría de plata del fútbol español. Amigo, Víctor Ruiz, Carlos Calderón, Txus Alba, Ian Martínez y Santi Samanes, el León más fiero sin ser natural de esta tierra, son los confirmados de momento por el club, además de Chacón que regresa al Dépor tras su cesión, pero con la ilusión de la hinchada de que vuelva. Otros también se irán porque el club oficializará su marcha a cuentagotas. El capitán Kevin Presa, Juan Artola, Lanchi y quizás Antón Escobar, junto a otros que serán cedidos no seguirán en la Cultural, pero subir a Segunda División ha sido mérito de todos, de los obligados a irse y de los que se quedan.

El ascenso al denominado fútbol profesional es un logro colectivo, donde cada jugador, entrenador y miembro del cuerpo técnico, sin olvidar al preparador físico ya exculturalista David Madurga, tiene un papel importante, incluso aquellos que por diversas razones no continúan en el equipo para la siguiente temporada.

Héroes del ascenso no sólo se refiere a los jugadores que lograron subir, sino también a aquellos que, con su esfuerzo y dedicación, sentaron las bases para el éxito del equipo. Esto incluye a todos los que se han tenido que marchar, pero que formaron parte de una plantilla que culminó con alcanzar el fútbol profesional.