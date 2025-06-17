Sergio Sánchez se aleja del Ademar León

Sergio Sánchez Vidán (León, 2007) se ha convertido en una de las grandes sensaciones del Abanca Ademar esta temporada. El joven extremo izquierdo —formado en la cantera- aprovechó la oportunidad que le brindaba Dani Gordo para convertirse en un suplente de lujo de Darío Sanz hasta el punto de brillar como pocos en la fase final de la Copa del Rey, entre otros muchos partidos. El club se frotaba las manos con su nueva perla, pero todo hace indicar que el futuro inmediato del jugador no pasa por la capital leonesa en la 2025-26.

Sánchez acaba de enfrentarse a la Pau en la Universidad y parece que se decantará por estudiar la carrera de Medicina siguiendo los pasos de su padre. El problema es que la anunciada facultad todavía no entrará en vigor el próximo curso en la ciudad y el internacional con España en categorías inferiores se verá obligado —salvo giro de guion- a buscar un nuevo destino. No hay nada cerrado hasta la fecha, pero está claro que continuará compaginando el balonmano de élite con los estudios. Valladolid o Torrelavega ganan peso para hacerse con los servicios del ademarista.

Lo que prácticamente está descartado es la posibilidad de que Sergio continúe en el Abanca Ademar mientras estudia en otra ciudad como podría ser Valladolid. Su entorno no lo ve compatible. Por tanto, a la entidad que preside Cayetano Franco le va a tocar mover ficha en esa posición. El sueño de Gordo es «leonizar» el primer equipo y también que lleguen fichajes de garantía con los que dar un pequeño salto de calidad, más si cabe en una campaña en la que se han ganado en la pista disputar competición europea. Además, la afición necesita algún incentivo que le anime.

