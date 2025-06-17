Angustioso SOS del exentrenador del Ademar Rafa Guijosa para salir de Irán: “Que me saquen de aquí, estoy en una situación muy complicada"

Rafa Guijosa (Alcalá de Henares, 1969), exentrenador del Ademar y actual selecciónador nacional de balonmano de Irán, está atrapado en la capital iraní y decidió hacer pública su situación para pedir ayuda para que le saquen del país.

La carta íntegra de Rafa Guijosa a sus amistades:

“Estoy en una situación muy complicada. No tengo buena comunicación, ni Whatsapp ni redes sociales y la desinformación es total. Nadie sabe qué va a pasar. La única forma de salir es por carretera vía Turquía (1.300 kilómetros) pero me dicen que ahora es muy peligroso. Ir a Dubai o Catar por barco es un suicidio... Necesito que se sepa de mi situación, simplemente que me ayudes comentando a todo el que puedas mi situación, a ver si en cuanto se pueda me sacan de aquí a través de la embajada, la Federación de Irán, Turquía, la Federación Española, IHF, Barcelona... lo que sea”, redactó en un comunicado escrito un Guijosa desesperado, en una situación casi límite después de los ataques de Israel a Irán en una jornada en la que fue atacada la sede de la televisión iraní.

La Embajada de España en Teherán ha contactado con él, pero eso no ha hecho que la situación del ganador de dos bronces olímpicos en Atlanta'96 y en Sydney'2000 deje de ser incierta.

El campeón de Europa en 5 ocasiones consecutivas con el Barcelona de 1996 a 2000 pide ayuda urgente para salir del país.

Familias enteras abandonan sus hogares por carretera, una de las posibilidades a la que podría acogerse Rafa Guijosa si no recibe ayuda por parte de la Embajada de España o cualquier otro organismo para salir del país como consecuencia del conflicto bélico con Israel.