El Real Madrid arranca la ‘Xabineta’ frente al club saudí Al Hilal

Xabi Alonso se estrena este miércoles en el banquillo del Real Madrid y lo hace con un desafío inédito en los 123 años de historia del club, el de conquistar la primera edición absoluta del Mundial de Clubes FIFA. Un reto y un privilegio para la plantilla blanca, que arranca su camino con un duelo contra el Al Hilal en el Hard Rock Stadium de Miami (21.00 horas española y se podrá ver en abierto por Telecinco y por Mitele.es, además de por la plataforma DAZN).

Y lo busca con sus dos nuevos fichajes, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold, que apuntalan una defensa en la que aún se sufre la plaga de bajas de una temporada cargada de partidos. Con pocas opciones de minutos decisivos para Dani Carvajal y Éder Milito, recién recuperados de graves lesiones de rodilla. También para Eduardo Camavinga, que apura para llegar a tiempo en un grupo que no cuenta con Mendy y Endrick, pero que presume del tridente Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Rodrygo, decidido a reivindicarse.