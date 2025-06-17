La suma de localidades vendidas para el partido ya supera las 6.000

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Finalizado un nuevo día de venta de entradas, la Deportiva contabiliza 6.263 para el encuentro ante el FC Andorra. En ellas se cuentan las vendidas a socios, las que se vendieron y acabaron la semana pasada de no socio, las de todos los protectores, que no necesitan retirarlas, y las 200 que se le han mandado al FC Andorra. Evidentemente esa cifra es aproximada.

MENSAJE DE APOYO

Sobre una imagen propia viendo en televisión el encuentro del pasado domingo, el técnico Jon Pérez Bolo publicaba en sus redes sociales este mensaje: «Sábado 21 de junio, otra fecha para la historia. ¡Vamos Deportiva!». Esta publicación estaba acompañado de corazones blancos y azules y de la canción de ‘Un pasito más’ de Manu Carrasco.