El nuevo Real Madrid repite los viejos vicios

Fue solo el estreno, con un calor sofocante en Miami y sin Kylian Mbappé, pero el debut de Xabi Alonso al frente del Real Madrid no respondió a las enormes expectativas generadas. Fue de menos a más el equipo blanco, desgobernado en el primer acto y más dominante tras la reanudación, pero no pudo contra un Al Hilal peleón, con buenas individualidades, pero sobre el papel varios escalones por debajo. El resultado no compromete las posibilidades del Real Madrid en este Mundial de Clubes, ya que es muy superior al Pachucha y al Salzburgo, pero apenas arroja conclusiones sobre las teclas que toca el sustituto de Carlo Ancelotti.

De momento, cabe colegir que el Madrid tiene nuevo jefe, pero mantiene los viejos vicios. Enorme la tarea que tiene por delante Xabi Alonso, tal y como el guipuzcoano reconoció tras su primer examen oficial. «Siento una mezcla de todo. La primera parte no me gustó demasiado, nos servirá para ver qué mejorar. En la segunda estuvimos mejor, con más equilibrio, mejor manejo del balón. Los hundimos más, pero faltó el gol. Me quedo con eso y tiraremos de eso», analizó en Dazn. El expreparador del Bayer Leverkusen considera que a sus jugadores les faltó paciencia en algunos tramos. «Quería que no acelerásemos demasiado rápido, que tuviéramos más pausa con el balón».

Cualquier análisis es prematuro, pero Xabi conoce bien la casa y sabe que en el Real Madrid se piden éxitos desde el primer minuto. «Solo han sido tres entrenamientos y la exigencia del resultado está ahí, pero lo que queremos ser lleva su tiempo», desgranó. No obstante, sí observó ya algunos detalles en la segunda parte sobre los que incidió a sus jugadores. «El buen manejo del balón, atacar los pasillos, jugar más alto y presionar tras pérdida», subrayó antes de explicar, sin querer poner excusas, que el calor dificultaba, que Vinicius tenía calambres o que Raúl Asencio estaba con antibióticos.

Claridad en ataque

Como le ocurrió a lo largo de la temporada, al Madrid le faltó profundidad y claridad en los metros finales, jerarquía en el centro del campo y falta de contundencia en defensa, tanto en el eje como en los laterales. Courtois apenas se vio exigido, pero también falló el trabajo en las ayudas defensivas y en el repliegue, sobre todo en el primer acto. Otro problema antiguo, aunque ahí Xabi Alonso tiene poco que ver, fue la falta de acierto en los lanzamientos de penalti, con esa pena máxima errada por Fede Valverde que pudo suponer la victoria. Sin embargo no acertó a marcar.