La Cultural convoca a sus accionistas para hacer una ampliación de capital.

La Cultural y Deportiva Leonesa convoca a sus accionistas a una junta general extraordinaria el 21 de julio en la que tratarán varios puntos, sobre todo la posible ampliación de capital mediante compensación de créditos.

El club señala en su web que "por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con lo prevenido en el Capítulo IV del Título V del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “Ley de Sociedades de Capital”) y en el artículo 15º de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía Cultural y Deportiva Leonesa (en adelante, la “Sociedad”), sito en Paseo Sáenz de Miera, s/n, Nuevo Estadio de fútbol Reino de León (León – CP 24009), el próximo día 21 de julio de 2025, a las 15.00 horas, y 24 horas después en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre varios asuntos".

El club, con su ascenso a Segunda División, busca ampliar su límite salarial, una práctica habitual en el Fútbol Profesional, para tener mayor margen de maniobra a la hora de confeccionar su plantilla.