Rafa Guijosa sale de Irán y regresará a España este viernes

El que fuera entrenador del Ademar León Rafa Guijosa, ya ha salido de Irán y regresará a España este mismo viernes, tal y como confirma el presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez. "Ahora mismo se encuentra en Armenia, pero su retorno a España está previsto para hoy", remarca el mandatario.

El actual seleccionador de Irán lanzaba un SOS esta misma semana para que le sacaran de un país que lleva días en conflicto armado con Israel.

“Estoy en una situación muy complicada. No tengo buena comunicación, ni Whatsapp ni redes sociales y la desinformación es total. Nadie sabe qué va a pasar. La única forma de salir es por carretera vía Turquía (1.300 kilómetros) pero me dicen que ahora es muy peligroso. Ir a Dubai o Catar por barco es un suicidio... Necesito que se sepa de mi situación, simplemente que me ayudes comentando a todo el que puedas mi situación, a ver si en cuanto se pueda me sacan de aquí a través de la embajada, la Federación de Irán, Turquía, la Federación Española, IHF, Barcelona... lo que sea”, redactó en un comunicado escrito un Guijosa desesperado, en una situación casi límite después de los ataques de Israel a Irán en una jornada en la que fue atacada la sede de la televisión iraní.

Por fortuna, el entrenador español ya está fuera de peligro.