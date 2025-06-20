«Castilla y León no es un destino para la pesca, es el destino de la pesca»

«Castilla y León y León no es que sea un destino de pesca continental, es el destino de pesca». Así de rotundo se mostró Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, respecto a la importancia de los ríos y a la actividad de la caña y sedal, alabando la riqueza de la Comunidad y su atractivo en este apartado. Suárez-Quiñones alabó en la Mesa Redonda organizada por Diario de León, Nos Impulsa y la Junta de Castilla y León 'Claves de futuro: Pesca, turismo y conservación en León' el interés que despierta esta tierra entre los pescadores y su estrella, la trucha. «Cuando los pescadores conocen los ríos de León quedan enganchados»

Para el consejero el pescador «no solo busca pescar sino también un entorno agradable. León cuenta con una estructura de servicios fabulosa, no solo privados, también públicos». Y eso para Suárez-Quiñones es también un factor importante «Porque ofrece la máxima seguridad». También se refirió el consejero a la hostelería «un sector acostumbrado a la pesca que hace que Castilla y León sea el destino turístico para los amantes de la pesca». «La Comunidad de Castilla y León tiene una riqueza inigualable», aseveró. El consejero también hizo hincapié en la importancia de este sector para el medio rural como sector dinamizador. Su función socioeconómica es muy relevante». A este respecto Juan Carlos Suárez-Quiñones resaltó la modalidad de pesca sin muerte. «La ley 9/2013 no nació pacífica, pero pasados 12 años ya quedan muy pocos detractores o casi ninguno. La pesca sin muerte ha posibilitado ríos trucheros con abundante población». Y ahí apuntaba una frase: «La trucha es demasiado valiosa para que solo se pesque una vez». En su intervención en la apertura de la mesa redonda el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León agradecía al Diario de León y a su director Joaquín S. Torné su implicación en este tipo de eventos y para los protagonistas del acto («Están los mejores y los que aman a la pesca», apuntó), a la vez que finalizaba con otra aseveración: «Lo que es bueno para la pesca es bueno para nuestros pueblos», aseguró.