«El futuro de la pesca es muy bueno, pero yo eliminaría los cotos»

Pescador, montador de mosca y divulgador, Manuel Caneda calificó la situación de la pesca en León como «muy buena» a la vez que apuntó una petición: «No un paso atrás» con la ley que regula su actividad en la que recalcó la importancia de la pesca sin muerte como modelo de sostenibilidad.

Otro de los apartados en los que incidió este apasionado de la pesca es en la gratuidad de las licencias. «Se deben cobrar. Lo que es gratis a veces no se valora. Al pescador que lo es no le importaría pagar una cantidad por la licencia que fuera adecuada». También apuntó a la necesidad de «eliminar los cotos» dejando la pesca libre en todos los escenarios. Y sobre la importancia de que los más jóvenes se incorporen a la pesca apuntaba: «en la sociedad actual es difícil porque les aparecen otros atractivos, pero ojalá se pueda abrir un cauce para que las nuevas generaciones disfruten en los ríos».