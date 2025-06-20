«Las conclusiones que se han sacado van a ayudar a la pesca»

Publicado por Miguel Ángel Tranca Creado: Actualizado:

José Manuel Jiménez fue el encargado de ejercer de moderador de la mesa redonda. Director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta y pescador, su conocimiento de la pesca fue incuestionable a la hora de dirigir y encauzar el acto hacia los puntos esenciales: la pesca, el turismo y la conservación.

Como pescador también y conocedor de los ríos de la Comunidad incidió en seis apartados con los que fue conduciendo la intervención de los protagonistas de la mesa redonda.

«Las conclusiones que se han sacado son importantes y esclarecedoras», precisaba. Y en ellas apuntaba a varios apartados como «el turismo o la gestión». La mesa redonda sirvió para José Manuel Jiménez para poner sobre la mesa diferentes apartados. «Hemos durado y disfrutado más de una hora, pero podíamos estar más de tres e incluso más hablando de algo que amamos y disfrutamos», apuntó.