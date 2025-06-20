«La pesca es más que coger peces, tiene su parte social y cultural»

Publicado por Miguel Ángel Tranca León Creado: Actualizado:

Amante y practicante de la pesca y a la vez responsable de la Red Estatal de Desarrollo Rural, Raúl Gutiérrez inició su intervención agradeciendo a la Consejería que preside Suárez-Quiñones por la ley que en su día aprobó la Junta referida a la pesca sin muerte: «en su momento hizo algo técnicamente complicado y políticamente arriesgado que el tiempo y los pescadores le han dado la razón». Para Raúl, la pesca «es mucho más que coger peces. Tiene muchos matices como el social y el cultural». También se refirió al uso de las nuevas tecnologías y la comunicación como claves de futuro. También apuntó a la gestión y ahí incidió en la necesidad de importar aspectos de otros países como poder tramitar licencias de una forma casi inmediata. La necesidad de encontrar un camino para que se incorporen los más jóvenes a la pesca fue otro de los argumentos que esgrimió Raúl para el que el futuro de la pesca en León es «brutal».