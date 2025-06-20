«Tenemos en los ríos leoneses el santo grial: la trucha salvaje»

Publicado por Miguel Ángel Tranca León Creado: Actualizado:

Fundador y guía principal de Wild Trout y sobretodo pescador, Yasmany se mostró optimista en el futuro de la pesca. «Tenemos en los ríos leoneses el santo grial, que es la trucha salvaje. León cuenta con ríos bastante cuidados y llenos de truchas. También con una gastronomía, seguridad, servicios... También una tradición y cultura de pesca importante aunque creo que todavía nos queda mucho por hacer para poner en valor y como se debe este sector».

Yasmany lo tiene claro: «La pesca no se puede magnificar. Por eso hay que priorizar la calidad sobre la cantidad». Y coincidió con el resto de contertulios sobre la necesidad de que las licencias dejen de ser gratuitas. «Lo que no se paga no se valora». También incidió en la voluntad de cambiar de mentalidad sobre la pesca y que todo los cambios que introduzcan sean para bien. «Eso sí, esto no va de la noche a la mañana, requiere tiempo».